Natsu zmiażdżona przez Iwonę Pavlović w Tańcu z Gwiazdami. Fatalne oceny

Była uczestniczka gal freak-fightowych pojawiła się w kolejnej odsłonie „Tańca z Gwiazdami”, stawiając na mocno wyciętą stylizację.

Zaprezentowane tango zostało bezlitośnie skrytykowane przez Iwonę Pavlović, która przyznała zaledwie dwa punkty, zarzucając gwieździe braki techniczne.

Decyzja jurorki wywołała lawinę komentarzy w sieci, a fani influencerki wprost nazwali werdykt krzywdzącym oraz mocno przesadzonym.

Mimo fatalnych not od sędziów, widzowie uratowali influencerkę przed eliminacją, a z tanecznym formatem musieli rozstać się Małgorzata Potocka oraz Mieszko Masłowski.

Wielu widzów wiosennej ramówki wierzyło, że to właśnie Natalia Karczmarczyk ma największe szanse na zdobycie Kryształowej Kuli w „Tańcu z Gwiazdami”. Znana z oktagonów freak-fightowych celebrytka od dawna podgrzewała atmosferę, publikując w internecie zmysłowe sesje zdjęciowe. Dodatkowym atutem Natsu miał być jej partner na parkiecie – profesjonalny choreograf Wojciech Kucina. Para od początku emanowała świetną energią, co udowadniały fotorelacje z przedpremierowych bankietów oraz zakulisowe kadry, którymi gwiazda chętnie dzieliła się na Instagramie. Niestety, weryfikacja umiejętności przed kamerami okazała się niezwykle brutalna. Choć w drugim epizodzie programu youtuberka zachwyciła wszystkich kreacją mocno eksponującą sylwetkę, to po występie rozpętała się prawdziwa burza. Iwona Pavlović postanowiła potraktować uczestniczkę z pełną surowością, zupełnie ignorując fakt, że zmagania odbywały się dokładnie w Dzień Kobiet.

W drugiej odsłonie show Polsatu Natalia Karczmarczyk zamknęła stawkę, inkasując zaledwie 19 z 40 możliwych do zdobycia oczek. Głównym zapalnikiem medialnej burzy okazała się bezlitosna nota od Iwony Pavlović. „Czarna Mamba” poczęstowała influencerkę surową „dwójką”, a całość okrasiła wyjątkowo chłodną oceną jej warsztatu.

„A to feler westchnął seler. Natalio, ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś ustawionej sylwestki, ani z Wojciechem. Wypadałaś z muzyki, ale pozostałe elementy nie miały nic wspólnego z tangiem. Ja twoją wrażliwość widzę. Ty na razie nie możesz przełamać lęku, że miliony cię oglądają. Ty musisz opanować siebie. Ty przecież tańczysz w tym programie dla siebie.”

– stwierdziła stanowczo Iwona Pavlović. Argumentacja oraz surowe punkty od wieloletniej sędzi natychmiast wywołały gniew wśród widzów.

„Nie zasłużyłaś na 2!!; Dzień kobiet, a więc jak kobieta - kobiecie, to że coś nie wyszło, wcale nie oznacza, że jesteś słaba. Wstań i idź dalej, jeszcze pokażesz na co Cię stać!; Nie no, to nie było najlepsze, ale 2?; Iwona ma chyba jakieś osobiste "żaluzje" do Natalii… szkoda że nie potrafiła za nic ją pochwalić, ona się przecież dopiero uczy tańczyć … do innych jest jakaś milsza”

– pisali wzburzeni użytkownicy Instagrama. Sympatycy celebrytki mogli jednak odetchnąć z ulgą, bo dzięki wsparciu telewidzów dawna gwiazda klatki utrzymała się w formacie. Choć sędziowie uplasowali ją na samym końcu stawki, to z programem ostatecznie pożegnali się Mieszko Masłowski i Małgorzata Potocka.

