Czy w piątek 1 maja można jeść mięso? Co mówi Kościół o grillowaniu tego dnia?

Majówka to czas grillowania, ale czy 1 maja można jeść mięso?

W piątki obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, chyba że jest to uroczystość.

Sprawdź, czy Kościół udzielił dyspensy na 1 maja i czy możesz bez obaw grillować mięso!

Majówka to dla wielu czas beztroskiego spędzania czasu z bliskimi i oczywiście grillowania. To właśnie tzw. długiego weekendu rozpoczyna się sezon grillowy. W Polsce 1 maja obchodzimy święto pracy, które jest świętem państwowym. Wielu wiernych zastanawia się, czy w piątek 1 maja obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych, gdyż zgodnie z ogólnymi zasadami, każdy piątek w roku jest dniem pokuty, w którym katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Istnieje jednak ważny wyjątek - jeśli dany piątek przypada w uroczystość liturgiczną o wyższej randze, obowiązek ten nie obowiązuje. Czy zatem 1 maja można jeść mięso?

Warzywa na grilla

1 maja to w Polsce przede wszystkim święto pracy, czyli święto świeckie, a nie uroczystość kościelna. Z perspektywy Kościoła katolickiego, 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika), jednak nie jest to święto kościelne. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1251), we wszystkie piątki całego roku, chyba że w tym dniu przypada uroczystość, należy zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych lub wstrzemięźliwość i post, albo inne formy pokuty, zwłaszcza uczynki miłości i pobożności.

W praktyce jednak biskupi mogą udzielić dyspensy, czyli specjalnego pozwolenia na odstąpienie od tego obowiązku. W Polsce często zdarza się, że na tzw. "długi weekend majowy" taka dyspensa jest ogłaszana przez poszczególne diecezje. Zwolnienie od obowiązku powstrzymania się od spożycia pokarmów mięsnych zostało udzielone między innymi przez arcybiskupa metropolitę warszawskiego - abp Adriana Galbasa. Oznacza to, że tego dnia wszyscy przebywający na terenie archidiecezji warszawskiej mogą spożywać mięso. Arcybiskup udzielając dyspensy zobowiązał osoby korzystające tego dnia z dyspensy do ofiarowania w tym dniu dowolnej modlitwy w intencji Ojca Świętego oraz zachęcił do wsparcia potrzebujących ofiarą.

Czy zatem w piątek, 1 maja 2026 można jeść mięso? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż zależy od tego, czy w danym roku została udzielona dyspensa. Bez niej obowiązuje tradycyjna piątkowa wstrzemięźliwość, ale sam grill - w wersji bezmięsnej - jak najbardziej pozostaje dozwolony.

7