Skandal na otwarciu mundialu 2026. Rosyjska flaga w Meksyku

Inauguracja piłkarskich mistrzostw świata 2026 jest już przeszłością. Przed rywalizacją meksykańskiej kadry z drużyną RPA przygotowano wspaniałe widowisko na najwyższym poziomie. Samo starcie gospodarzy również zagwarantowało kibicom wiele wrażeń, choć niektóre z nich budziły kontrowersje. Ostatecznie ekipa "El Tricolor" zwyciężyła 2:0, natomiast arbiter musiał aż trzykrotnie wyrzucać zawodników z boiska. Takie sytuacje są jednak wpisane w futbolowe realia. Dużo większym echem odbiły się wydarzenia, które miały miejsce podczas samej ceremonii otwarcia. Meksykańscy dziennikarze natychmiast wychwycili niepokojący incydent. Pojawienie się rosyjskiej flagi na trybunach wywołało burzę, a niektórzy sugerują wręcz, że prezydent FIFA powinien rozważyć odejście ze stanowiska. Taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca.

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Mundial 2026: Rosyjska flaga na meczu otwarcia

W internecie błyskawicznie zaczęły krążyć fotografie dokumentujące to zdarzenie. Meksykański portal zauważył, że Rosja jest obecna na turnieju mimo obowiązujących zakazów. Podkreślono, że widok narodowych barw tego kraju na Estadio Ciudad de México doprowadził do ogólnoświatowej debaty, ponieważ rosyjskie drużyny zostały przecież wykluczone z rozgrywek organizowanych przez piłkarską centralę.

Brak reprezentacji Rosji w Ameryce Północnej i ścisły zakaz używania jej symboli narodowych wynikają z konfliktu geopolitycznego. W lutym 2022 roku, w bezpośredniej odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, FIFA i UEFA podjęły decyzję o bezterminowym zawieszeniu wszystkich rosyjskich reprezentacji narodowych (męskich, żeńskich i seniorskich) oraz klubów we wszystkich rozgrywkach międzynarodowych. Ta historyczna kara automatycznie wykluczyła je z eliminacji i fazy finałowej turnieju

Dziennikarze zwracają uwagę na przyczyny takiego stanu rzeczy. Wygląda jednak na to, że dla kierownictwa światowego futbolu nie ma to większego znaczenia. Gianni Infantino osobiście obserwował widowisko z trybun, a jego wcześniejsze wypowiedzi wskazywały na to, że popiera przywrócenie rosyjskich zespołów do rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Powinniśmy zapisać w naszych statutach, że nigdy nie możemy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych. Ktoś musi utrzymywać te więzi

Tymi słowami szef piłkarskiej federacji próbował tłumaczyć swoje stanowisko. Taka argumentacja budzi ogromne kontrowersje.

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