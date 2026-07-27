Wakacje pełne immersyjnych emocji. Art Box dla dzieci za darmo!

Immersyjna podróż po Florencji i Retro Warszawa

Przez całe wakacje miłośnicy sztuki będą mogli kontynuować swoją immersyjną podróż do renesansowej Florencji, śledząc „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu”. Ta multimedialna opowieść o dwóch tytanach epoki, Leonardo da Vinci i Michale Aniele, ożywa dzięki najnowocześniejszym technologiom wizualnym. Widzowie zanurzą się w świat ich odmiennych wizji sztuki – fascynacji anatomią, ruchem i światłem u Leonarda, kontra ekspresji ciała, emocji i monumentalnej formy u Michała Anioła. Dzięki projekcjom, scenografii, narracji multimedialnej oraz doświadczeniu VR 360° zwiedzający mogą dosłownie znaleźć się w centrum legendarnego pojedynku artystycznego, inspirowanego autentycznym wydarzeniem z 1503 roku.

Od 1 lipca do Art Box Experience powraca także „Retro Warszawa”, jedna z najbardziej wyjątkowych wystaw immersyjnych poświęconych historii stolicy. Przenosi ona widzów do przedwojennej Warszawy – miasta pełnego energii, kontrastów i wielokulturowego życia. Dzięki nowoczesnym technologiom rekonstrukcji obrazu i koloryzacji, ponad 200 archiwalnych materiałów odzyskuje dawny blask, ukazując ulice, eleganckie kamienice, kultowe budynki oraz codzienne życie mieszkańców sprzed niemal wieku. Za unikalną oprawę dźwiękową odpowiada Jan Młynarski, muzyk i pasjonat warszawskich brzmień. W immersyjnej przestrzeni, inspirowanej legendarnym klubem Adria, pojawią się archiwalne fotografie, animacje oraz scenografia nawiązująca do przedwojennych dancingów. Goście odwiedzą również kino Splendid, gdzie prezentowane są odrestaurowane zapowiedzi filmowe i plakaty kinowe z epoki, we współpracy z FINA (Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny).

Obie te produkcje, „Leonardo versus Michał Anioł” oraz „Retro Warszawa”, będą prezentowane naprzemiennie w formule rotacyjnej, co drugi tydzień, aż do końca sierpnia, zapewniając różnorodność wrażeń przy każdej wizycie. Dodatkowo, z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, „Retro Warszawa” będzie dostępna dla zwiedzających zarówno 1, jak i 2 sierpnia.

Art Box Metaverse: immersyjne podróże VR do starożytności i na ocean

Wakacyjna oferta Art Box Metaverse również została przedłużona, zapraszając na dalsze immersyjne doświadczenia z wykorzystaniem technologii multiuser VR i immersive storytelling. Do końca sierpnia goście mogą wyruszyć w fascynujące podróże w czasie i przestrzeni, stając się aktywnymi uczestnikami opowiadanych historii. „Titanic - echa przeszłości” to wzruszająca wyprawa 1200 metrów pod poziom morza, gdzie można odkryć luksusowe wnętrza najsłynniejszego statku świata, od eleganckich salonów po maszynownię, i przeżyć dramatyczne chwile jego ostatnich godzin rejsu. Dzięki realistycznemu odtworzeniu, widzowie poczują się, jakby sami znajdowali się na pokładzie legendarnika. Z kolei „Gladiator - legendarna arena” przenosi uczestników do starożytnego Rzymu, bezpośrednio na arenę monumentalnego Koloseum. To wyjątkowa okazja, by poznać architekturę Wiecznego Miasta, świat gladiatorów, antycznych widowisk oraz codzienne życie imperium, wszystko to w niezwykle realistycznie odwzorowanej atmosferze największej areny starożytności. Obie te produkcje oferują nie tylko rozrywkę, ale i edukację historyczną w przystępnej i angażującej formie, idealnej dla całej rodziny, szukającej niestandardowych wrażeń podczas letniego wypoczynku w mieście. Możliwość wspólnego przeżywania tych wirtualnych przygód w technologii multiuser VR sprawia, że jest to doświadczenie społeczne, które zacieśnia więzi i dostarcza tematów do długich rozmów po wyjściu z ekspozycji.

Wakacyjne promocje i bezpłatny wstęp dla dzieci

Aby wakacje w Fabryce Norblina były jeszcze bardziej dostępne i atrakcyjne dla rodzin, organizatorzy przygotowali specjalne udogodnienia. Od 1 lipca do 31 sierpnia dzieci i młodzież do 18. roku życia będą mogły odwiedzać wystawy w Art Box Experience całkowicie bezpłatnie. Ta wyjątkowa promocja obowiązuje od poniedziałku do piątku i dotyczy maksymalnie dwojga dzieci na jednego dorosłego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. To doskonała okazja, by młodsze pokolenia mogły bez przeszkód zanurzyć się w świat sztuki, historii i nowoczesnych technologii, rozwijając swoją wyobraźnię i wiedzę w przystępny i angażujący sposób. Dodatkowo, przez całe wakacje, w dni robocze kontynuowana będzie popularna akcja „Dzień dobry, kulturo!”. Dzięki niej dorośli odwiedzający Art Box Experience mogą skorzystać z niższych o prawie 40% cen biletów, jeśli zdecydują się na wizytę aż do godziny 15:00. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą połączyć zwiedzanie z innymi planami na dany dzień lub po prostu szukają oszczędności, ciesząc się bogatą ofertą kulturalną w korzystnej cenie. Co więcej, od 1 lipca obie przestrzenie – Art Box Experience i Art Box Metaverse – ponownie będą otwarte dla zwiedzających przez 7 dni w tygodniu, co znacznie zwiększa elastyczność planowania wizyty i pozwala na swobodne korzystanie z bogatej oferty wystaw przez całe lato, niezależnie od dnia tygodnia. Pełny harmonogram oraz szczegóły dotyczące promocji dostępne są na oficjalnej stronie Art Box Experience, zachęcając do zapoznania się z nimi przed planowaną wizytą.

Art Box Experience - czym jest?

Art Box Experience to przestrzeń immersyjna (od marca 2022 roku pierwsza w Polsce), który łączy najnowsze techniki animacji komputerowej i wrażeń dźwiękowych z bogatym systemem projekcji obrazu w technologii panoramy 360º, animacji 3D i 2D, a scenografia – rezultat cyfrowej projekcji o najwyższej jakości – przybierać może różne barwy i formy. Wyróżnikiem Art Box Experience, obok najwyższej klasy rozrywki na światowym poziomie, jest również treść edukacyjna, związana z kulturą, sztuką, historią, nauką, geografią, przyrodą czy modą. Projekt jest owocem pasji, doświadczenia i kompetencji autorytetów świata nowych technologii, rozrywki i świata muzealnego: Joanny Kowalkowskiej (współzałożycielki Art Box Experience, absolwentki prestiżowej uczelni artystycznej Central Saint Martins w Londynie, projektantki i dyrektorki artystycznej wielu międzynarodowych projektów interdyscyplinarnych, łączących ze sobą teatr, sztuki wizualne, design oraz pasjonatki nowych technologii), Mateusza Labudy (wicedyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Warszawy, wieloletniego menadżera Maanamu, producenta muzycznego) i Piotra Sikory (współzałożyciela m.in. Platige Image, domu produkcyjnego „Dobro” czy Art Box Experience, międzynarodowego producenta filmów animowanych, cinematików do gier komputerowych oraz efektów specjalnych, nagrodzonych setkami nagród, w tym nominacjami do Oscara© i brytyjskimi nagrodami BAFTA; do jego najbardziej rozpoznawalnych produkcji zaliczają się m.in. animacja krótkometrażowa Katedra, serial Wiedźmin dla Netfliksa, Wonder Woman dla DC Comics czy Melancholia i Antychryst Larsa von Triera).