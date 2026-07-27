"Retro Warszawa" zaprasza do przedwojennej stolicy. Nowa odsłona wystawy w Art Box Experience

Zwiedzający mogą odkrywać „Retro Warszawę” w nowej odsłonie. Jedna z najbardziej cenionych immersyjnych wystaw poświęconych historii stolicy ponownie zaprasza do świata Warszawy lat 20. i 30. XX wieku, prezentując rozszerzoną ekspozycję oraz nowe doświadczenia wykorzystujące technologie immersyjne i wirtualną rzeczywistość. Dzięki rekonstrukcji obrazu, koloryzacji archiwalnych materiałów oraz monumentalnym projekcjom dawna Warszawa odzyskuje swoje kolory, rytm i atmosferę, pozwalając zwiedzającym zanurzyć się w codziennym życiu miasta sprzed niemal wieku.

Zwiedzający odkrywają świat eleganckich kamienic, brukowanych ulic, kultowych miejsc i codziennego życia mieszkańców dawnej Warszawy. Za oprawę dźwiękową odpowiada Jan Młynarski, który poprzez muzykę i dźwięki oddaje charakter przedwojennej stolicy.

NIE PRZEGAP: Wakacje pełne immersyjnych emocji. Art Box dla dzieci za darmo!

Premiera z Jerzym S. Majewskim i Warszawską Kapelą z Targówka

Premierze wystawy towarzyszył wyjątkowy wieczór, który uświetnił swoją obecnością Jerzy S. Majewski – wybitny varsavianista, dziennikarz i autor licznych publikacji poświęconych historii Warszawy. Podczas specjalnego oprowadzania, pan Majewski podzielił się z publicznością swoją rozległą wiedzą, opowiadając o kulisach powstania wystawy, procesie selekcji archiwalnych materiałów oraz fascynujących szczegółach dotyczących codziennego życia mieszkańców miasta sprzed niemal stu lat. Jego opowieści pozwoliły głębiej zrozumieć kontekst prezentowanych eksponatów i poczuć puls tamtej epoki. Wieczór premierowy uświetniły również dynamiczne koncerty Warszawskiej Kapeli z Targówka, która od ponad 35 lat z pasją pielęgnuje muzyczne tradycje stolicy. Ich występy, pełne najpiękniejszych warszawskich szlagierów i piosenek ulicznych, przeniosły publiczność w świat dawnych kawiarni i podwórek, dodając wydarzeniu autentycznego kolorytu.

Nowości w wystawie

Tegoroczna odsłona „Retro Warszawy” została znacząco rozbudowana o szereg innowacyjnych atrakcji, które wykorzystują najnowsze technologie immersyjne i wirtualną rzeczywistość, przenosząc zwiedzających w głąb historii. Po raz pierwszy odwiedzający mają możliwość doświadczenia Fotoplastikonu VR, gdzie historyczne fotografie Warszawy ożywają w trójwymiarowej, wirtualnej przestrzeni, oferując zupełnie nową perspektywę na archiwalne obrazy. Kolejną przełomową nowością jest „Warszawa w 3D” – ośmiominutowa, wciągająca podróż po cyfrowo zrekonstruowanym mieście. Dzięki specjalnie przygotowanym materiałom i okularom 3D, wybrane miejsca dawnej Warszawy można oglądać w przestrzennej formie, co pozwala jeszcze lepiej poczuć skalę, majestat i charakter przedwojennej metropolii. Odwiedzający mogą niemalże przenieść się na ulice sprzed stu lat, podziwiając architekturę i tętniące życiem sceny. Na gości czeka również odświeżona przestrzeń wystawiennicza, która czerpie inspirację z legendarnego klubu Adria, jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc rozrywkowych przedwojennej Warszawy. Dodatkowo, w kinie Splendid prezentowane są starannie odrestaurowane materiały filmowe oraz plakaty z epoki, przygotowane we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, co stanowi cenne uzupełnienie wizualnej narracji o minionych czasach. Te zaawansowane rozwiązania technologiczne sprawiają, że historia staje się namacalna i niezwykle angażująca.

Wakacyjna oferta dla rodzin

Z myślą o rodzinach, Art Box Experience przygotowało specjalną ofertę wakacyjną. Od 1 lipca do 31 sierpnia dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą zwiedzać wystawy bezpłatnie od poniedziałku do piątku. Promocja obejmuje maksymalnie dwoje dzieci przypadających na jednego dorosłego opiekuna posiadającego bilet wstępu, co sprzyja wspólnemu odkrywaniu historii. Dodatkowo, od początku lipca Art Box Experience ponownie jest otwarte dla zwiedzających siedem dni w tygodniu, co zapewnia większą elastyczność w planowaniu wizyty i umożliwia korzystanie z oferty przez całe wakacje. Dorośli nadal mogą korzystać z programu „Dzień dobry, kulturo!”, który obowiązuje w dni robocze do godziny 15:00 i umożliwia zakup biletów w cenach niższych nawet o blisko 40%, co czyni kulturę jeszcze bardziej dostępną.

Retro Warszawa i Leonardo naprzemiennie przez całe wakacje

W okresie wakacyjnym „Retro Warszawa” prezentowana jest naprzemiennie z inną fascynującą wystawą – „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek geniuszy Renesansu”. Obie ekspozycje zmieniają się co tydzień, oferując różnorodność doświadczeń kulturalnych. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Art Box Experience, co pozwala na zaplanowanie wizyty zgodnie z preferencjami. „Retro Warszawa” będzie dostępna w Art Box Experience przez całe wakacje, oferując zarówno mieszkańcom stolicy, jak i turystom niepowtarzalną możliwość zanurzenia się w atmosferze miasta sprzed niemal stu lat oraz odkrywania jego bogatej historii przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii immersyjnych. To idealna propozycja na lato, łącząca edukację z niezapomnianymi wrażeniami.

Historia opowiedziana przez przewodników

W wakacyjnej ofercie znalazły się również regularne oprowadzania po wystawie z profesjonalnymi przewodnikami. To około 40-minutowe spotkania, podczas których uczestnicy poznają historię przedwojennej Warszawy, jej mieszkańców, architekturę oraz codzienne życie miasta sprzed niemal wieku, wzbogacone o liczne ciekawostki i kontekst historyczny.

Powraca „Procent historii”

Do wakacyjnego programu wraca również cieszący się dużym zainteresowaniem cykl „Procent historii”. To autorskie oprowadzania po wystawie „Retro Warszawa”, zakończone degustacją rzemieślniczych trunków marek Podole Wielkie oraz Kruk Vodka. Uczestnicy poznają historię Warszawy wszystkimi zmysłami - poprzez obraz, dźwięk, opowieść oraz smak, odkrywając jednocześnie historię polskiego rzemiosła gorzelniczego i wyjątkowych produktów powstających z poszanowaniem lokalnych tradycji.