Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczęte. Czerwone kartki i rekord w meczu otwarcia

Uroczysta ceremonia otwarcia turnieju

Przed meczem w stolicy Meksyku odbyła się pierwsza z trzech ceremonii otwarcia tegorocznego mundialu. Na scenie wystąpiły gwiazdy muzyki, m.in. Shakira i Burna Boy, wykonując piosenkę „Dai Dai”, która jest oficjalnym utworem turnieju. Do kibiców przemówiła również aktorka Salma Hayek, a hymn Meksyku zaśpiewał Alejandro Fernandez.

Legendarny stadion Estadio Azteca, zwany obecnie Mexico City Stadium, przeszedł do historii jako obiekt, który po raz trzeci gościł mecz otwarcia mistrzostw świata, wcześniej mając ten zaszczyt w 1970 i 1986 roku. Gospodarze pewnie wygrali 2:0 z RPA po bramkach Juliana Quinonesa w 9. minucie oraz Raula Jimeneza w 67. minucie spotkania.

"Niech żyje Meksyk i niech żyje piłka nożna!" - powiedziała do publiczności Salma Hayek.

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W historycznym meczu sędziowie musieli pokazać aż trzy czerwone kartki. Reprezentacja RPA kończyła mecz w dziewięciu, podczas gdy reprezentacja Meksyku grała w dziesiątkę. Ponadto, na boisku zadebiutował 17-letni Meksykanin Gilberto Mora, stając się szóstym najmłodszym zawodnikiem w historii mistrzostw świata.

W drugim meczu grupy A Korea Południowa po emocjonującym spotkaniu pokonała Czechy 2:1. Czesi objęli prowadzenie po strzale Ladislava Krejciego w 59. minucie, ale bramki Inbeoma Hwanga w 67. minucie oraz Hyeongyu Oha w 80. minucie odwróciły losy spotkania. Reprezentacja Polski, wyeliminowana w barażach przez Szwecję, nie bierze udziału w turnieju zrzeszającym 48 drużyn.