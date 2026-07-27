Agnieszka Radwańska świętuje 6. urodziny syna. Kubuś to już duży chłopak

Spis treści Syn Agnieszki Radwańskiej skończył 6 lat!

Agnieszka Radwańska celebruje szósty rok w roli mamy. Jej syn, Kubuś, przyszedł na świat dokładnie 27 lipca 2020 roku. Dumna mama postanowiła pochwalić się w sieci fotografią z urodzinowego przyjęcia zorganizowanego dla swojego syna, który rośnie jak na drożdżach.

Agnieszka Radwańska zakończyła swoją profesjonalną karierę tenisową ponad siedem lat temu. W listopadzie 2018 roku zmagała się z fizycznym bólem i psychicznym wypaleniem, co skłoniło ją do rezygnacji. Dziś odnajduje ogromną radość w macierzyństwie, dzieląc się swoimi radosnymi momentami z obserwatorami.

Syn Agnieszki Radwańskiej skończył 6 lat!

Jakub często towarzyszy Agnieszce Radwańskiej i Dawidowi Celtowi w ich podróżach na turnieje tenisowe. Dzięki temu ma szansę z bliska obserwować rywalizację i poznawać atmosferę wielkich sportowych wydarzeń. Zastanawiające jest, czy w przyszłości pójdzie w ślady swojej mamy.

„Ogólnie jest trochę wychowywany w takim duchu sportowym, bo jeździ z nami też na turnieje. Był kilka razy w tym roku, też sam widzi, że my gramy, a w telewizji leci bardzo często tenis, więc dla niego to jest coś naturalnego. Wczoraj z nim grałam chyba ze dwie godziny w domu w tenisa, balonem albo gąbczastą taką piłką. Myślę, że to chyba trochę za wcześnie, by mówić o predyspozycjach do profesjonalnego grania, ale na pewno chce się ruszać” - zdradziła Agnieszka Radwańska w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP.