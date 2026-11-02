Strzały z wiatrówki w gminie Mały Płock. 37-latek miał trafić znajomego w twarz

Strzały z wiatrówki w gminie Mały Płock

Kolneńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na terenie gminy Mały Płock. Z relacji zgłaszającego wynikało, że szedł na spotkanie ze znajomym, aby porozmawiać o trwającym między nimi konflikcie. W pewnym momencie zauważył nadjeżdżający z naprzeciwka samochód, w którym jechało dwóch jego znajomych. Gdy auto znalazło się w pobliżu, kierowca otworzył szybę, a pasażer miał kilkakrotnie strzelić z wiatrówki w kierunku pieszego i trafić go w twarz.

Zatrzymano dwóch mężczyzn

Niespełna godzinę po zgłoszeniu funkcjonariusze zauważyli w pobliskiej miejscowości pojazd opisany w zgłoszeniu. W rozmowie z policjantami 23-letni kierowca przyznał, że prowadził auto, gdy pasażer strzelał z wiatrówki do pokrzywdzonego. Dzielnicowi ustalili następnie miejsce pobytu drugiego mężczyzny i zatrzymali 37-latka na terenie Małego Płocka. Policja podała, że w chwili zatrzymania 37-latek był nietrzeźwy.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty

37-latek i 23-latek usłyszeli zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Obaj zostali objęci dozorem policyjnym i otrzymali zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl