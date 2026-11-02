Ranking WTA. Na którym miejscu znajduje się Iga Świątek?

Sytuacja Polek w rankingu WTA

W najnowszym notowaniu światowego zestawienia tenisistek Iga Świątek zajmuje obecnie dziewiątą pozycję. Z kolei Maja Chwalińska uplasowała się na 12. miejscu, co dla obu zawodniczek oznacza minimalny spadek w stosunku do poprzedniego tygodnia. Obie czołowe polskie rakiety zakończyły już tegoroczne zmagania w głównym cyklu turniejowym.

Kibice będą mogli jeszcze zobaczyć na korcie Maję Chwalińską, która ma wystąpić w nadchodzącym spotkaniu Fed Cup przeciwko reprezentacji Szwecji. Pozostałe reprezentantki Polski również poznały swoje aktualne pozycje. Magdalena Fręch utrzymała 50. lokatę, natomiast Magda Linette awansowała z 71. na 68. miejsce w światowej hierarchii.

Kto prowadzi w światowym zestawieniu?

Na samym szczycie klasyfikacji nie doszło do żadnych przetasowań. Wyraźną liderką pozostaje reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Tuż za jej plecami znajduje się Białorusinka Aryna Sabalenka, jednak dystans punktowy między dwiema najlepszymi tenisistkami świata uległ zauważalnemu zmniejszeniu.

Zmiana różnicy punktowej wynika z faktu, że zawodniczkom odjęto już punkty za ubiegłoroczny turniej WTA Finals. W tamtej edycji prestiżowych zawodów triumfowała właśnie reprezentantka Kazachstanu, która w decydującym meczu finałowym pokonała tenisistkę z Białorusi. Obecny układ sił na szczycie zapowiada interesującą rywalizację w kolejnych miesiącach.