Grób Jacka Magiery przed 1 listopada. Wyjątkowa piłka na mogile trenera chwyta za serce

Tak wygląda grób Jacka Magiery na Powązkach przed Wszystkich Świętych

Pogrzeb Jacka Magiery miał miejsce 16 kwietnia 2026 roku, dokładnie sześć dni po niespodziewanym odejściu drugiego szkoleniowca piłkarskiej kadry narodowej. Chociaż od tej tragedii upłynęło już przeszło pół roku, pamięć o zmarłym trenerze wciąż pozostaje żywa. Miejsce jego spoczynku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach nieustannie odwiedzają fani rozmaitych klubów. Odwiedzający zostawiają na grobie szaliki nie tylko drużyn z jego CV, jak Legia Warszawa, Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa, ale również barwy zespołów, w których Jacek Magiera nigdy nie pracował. Po upływie trzech miesięcy od pogrzebu mogiłę zwieńczył okazały granitowy pomnik, łudząco podobny do sąsiedniego nagrobka Lucjana Brychczego, ikony warszawskiej Legii. Tuż przed 1 listopada oba te miejsca prezentują się niezwykle dostojnie, co dokumentujemy na zdjęciach w galerii. Ogromne emocje budzi zwłaszcza kunsztownie wyrzeźbiona piłka, stanowiąca symbol całej piłkarskiej kariery Jacka Magiery.

Pogrzeb Jacka Magiery. Tak wygląda jego grób. Łzy to nie wstyd

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Pogrzeb Jacka Magiery zgromadził tłumy. Obecni byli Karol Nawrocki i Robert Lewandowski

Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery miało niezwykle podniosły charakter i bardzo uroczystą oprawę. W ceremonii wziął udział między innymi prezydent RP Karol Nawrocki, który pośmiertnie odznaczył szkoleniowca Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarłego asystenta selekcjonera reprezentacji Polski żegnał również kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski, któremu towarzyszyli liczni trenerzy, działacze sportowi oraz zawodnicy. Do wyjątkowo wzruszających momentów doszło już bezpośrednio na terenie nekropolii po opuszczaniu trumny do ziemi. Zgromadzeni fani rozświetlili cmentarz blaskiem rac, a z nagłośnienia popłynął utwór „Sen o Warszawie”, czyli hymn Legii, z którą Jacek Magiera był niezwykle silnie związany na etapie kariery zawodniczej oraz trenerskiej.

Grób Jacka Magiery przed Wszystkich Świętych. Wyjątkowe symbole na mogile trenera