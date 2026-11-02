Kimi Antonelli najmłodszym mistrzem w historii Formuły 1. Włosi czekali na to 73 lata

Historyczny triumf w Meksyku

20-letni Kimi Antonelli przeszedł do historii, zdobywając tytuł mistrza świata Formuły 1 podczas niedzielnego wyścigu w Meksyku. Włosi na ten moment musieli czekać aż 73 lata, odkąd po triumf sięgnął Alberto Ascari. Trzecie miejsce w Grand Prix Meksyku wystarczyło młodemu kierowcy Mercedesa do przypieczętowania końcowego sukcesu.

Włoskie media szeroko komentują historyczne osiągnięcie 20-latka, podkreślając jego determinację i wyjątkowy talent. Do gratulacji przyłączyła się również premier Włoch, Giorgia Meloni. Wyraziła ona ogromną dumę z sukcesu młodego kierowcy, który w tak młodym wieku osiągnął szczyt w sportach motorowych.

„Kimi Antonelli jest mistrzem świata! W wieku zaledwie 20 lat dokonał niezwykłego osiągnięcia, stając się najmłodszym mistrzem świata w historii Formuły 1. To sukces, który wynosi włoskiego kierowcę na szczyt świata, nagradzając talent, zaangażowanie, determinację i oddanie. Powód do wielkiej dumy dla naszego narodu. Gratulacje, Kimi!” - napisała na platformie X premier Włoch Giorgia Meloni.

Dziecko w fotelu giganta

Droga do mistrzostwa nie była łatwa. Jak przypomina "La Gazzetta dello Sport", Antonelli trafił do Mercedesa w wieku zaledwie 18 lat, zastępując samego Lewisa Hamiltona, który przeniósł się do Ferrari. Włoski dziennik opisuje go jako chłopaka, który sprostał ogromnej presji i bardzo szybko zaadaptował się do trudnych warunków rywalizacji z najlepszymi na świecie.

Po trudnym pierwszym roku, w którym mierzył się ze swoimi słabościami, w obecnym sezonie, naznaczonym nowymi regulacjami technicznymi, Kimi Antonelli pokazał klasę. Zdolny do objęcia prowadzenia w mistrzostwach już w trzecim wyścigu, nie oddał go do samego końca. Dziennik z Bolonii, "Il Resto del Carlino", okrzyknął swojego rodaka mianem legendy, a włoska opinia publiczna nazywa go zwyczajnym, acz niezwykłym chłopakiem.

„To historia niezwykłego talentu, który oczarował Formułę 1. Trafiając do Mercedesa w wieku zaledwie 18 lat, jako następca Lewisa Hamiltona, pozostał wierny samemu sobie, wspinając się na szczyt niczym doświadczony mistrz i zaskakując zarówno zespół, jak i własną rodzinę” - oceniła „La Gazzetta dello Sport”.

„Dziecko w fotelu giganta, z całą wynikającą z tego presją. Potem przyszedł pierwszy rok wzlotów i upadków, odmierzanie sił w zupełnie innym świecie, aż w końcu ten rok, na starcie nowego regulaminu technicznego, od razu na przodzie, od razu szybki, nieuchwytny, twardo stąpający po uniwersum, które już nigdy nie było mu obce. Zdolny do objęcia prowadzenia w mistrzostwach już w trzecim wyścigu sezonu i nieoddania go aż do końca” - dodała sportowa gazeta.