Akt oskarżenia w Lublinie. Sześć osób oskarżonych o wyłudzenie funduszy na szkolenia na Sycylii

Szkolenie na Sycylii finansowane z unijnej dotacji

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy organizacji szkoleń finansowanych ze środków unijnych prowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Główny wątek dotyczył wyłudzenia środków publicznych z unijnej dotacji na wyjazd szkoleniowy na Sycylię. Wyjazd był przeznaczony dla samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i związków zawodowych.

Dane uczestników wykorzystano bez ich wiedzy

Według ustaleń śledczych w dokumentacji projektowej przekazywanej do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znalazły się zapisy wprowadzające w błąd. Wskazano w niej osoby spełniające wysokie kryteria naboru, choć ich dane wykorzystano bez ich wiedzy i zgody. Osoby te nie uczestniczyły w szkoleniu na Sycylii ani nie wiedziały o jego organizacji. W zagranicznym wyjeździe uczestniczyły natomiast osoby niespełniające kryteriów, w tym znajomi jednego z pracowników związku zawodowego z rodzinami i dziećmi. Nie ponosili oni kosztów wyjazdu.

Akt oskarżenia w Lublinie przeciwko sześciu osobom

W śledztwie podejrzani usłyszeli łącznie 33 zarzuty, obejmujące wyłudzenie mienia, pomocnictwo do oszustwa, poświadczanie nieprawdy, podrabianie dokumentów oraz naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Wśród nich są dwaj pracownicy jednego ze związków zawodowych i pracownik naukowy jednej z lubelskich uczelni wyższych. Akt oskarżenia wraz z materiałami sprawy trafił do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Objęto nim sześć osób. Wobec oskarżonych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokurator zabezpieczył również ich mienie o łącznej wartości ponad pół miliona złotych. Za zarzucane im przestępstwa o charakterze korupcyjnym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl