Ranking ATP. Zverev na szczycie listy i spadek Polaka

Zverev wyprzedza rywali w rankingu ATP

Alexander Zverev oficjalnie awansował na pierwsze miejsce światowego zestawienia tenisistów. Niemiecki zawodnik wyprzedził w klasyfikacji Włocha Jannika Sinnera oraz Hiszpana Carlosa Alcaraza. 29-latek zagwarantował sobie pozycję lidera dzięki dotarciu do ćwierćfinału podczas turnieju w Wiedniu, z którym ostatecznie pożegnał się na etapie półfinału.

Zmiana na szczycie była możliwa, ponieważ dotychczasowy lider Jannik Sinner stracił 1000 punktów rankingowych. Włoski tenisista wygrał w analogicznym okresie ubiegłego roku halowe zmagania w paryskiej hali Bercy. Obecnie Sinner nie pojawia się na kortach z powodu kontuzji odniesionej w lipcu i nie wystąpi już do końca bieżącego sezonu.

Jakie pozycje zajmują Hurkacz i Majchrzak?

Nowy lider to zaledwie drugi Niemiec w historii, po legendarnym Borisie Beckerze, który dotarł na sam szczyt listy tenisowej. W całej historii tego zestawienia zaszczytu tego dostąpiło zaledwie 30 wybitnych sportowców. Rekordzistą pod względem długości prowadzenia pozostaje niezmiennie Serb Novak Djoković, który spędził na czele 428 tygodni, a obecnie plasuje się na jedenastej pozycji.

Istotne przetasowania dotknęły również innych graczy ze światowej czołówki. Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime opuścił pierwszą dziesiątkę, notując znaczny spadek z siódmego na trzynaste miejsce. Najlepszy reprezentant Polski Hubert Hurkacz odnotował z kolei minimalny spadek, przesuwając się z 28. na 29. lokatę, natomiast Kamil Majchrzak po ubiegłotygodniowej operacji kolana utrzymał swoją 82. pozycję.