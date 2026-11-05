Zachwyciła w nagiej sesji "Top Model", ale odpadła. TVN nie wypuszcza pięknej tancerki

Ostatnie odcinki programu "Top Model" przyniosły Gabi Filipkowskiej ogromną huśtawkę nastrojów. Niedawno młoda uczestniczka zdeklasowała rywali w trakcie wywołującej zawsze mnóstwo emocji nagiej sesji zdjęciowej. Jurorzy nie kryli zachwytu nad jej profesjonalnym podejściem, doskonałym wyczuciem przed aparatem oraz pełną świadomością własnego ciała. Mimo tych sukcesów jej dalszy udział w show szybko stanął pod znakiem zapytania. Sędziowie podjęli nawet decyzję o eliminacji, ale wówczas z pomocą przyszła prowadząca Klaudia El Dursi, która użyła swojego specjalnego przywileju i przywróciła 20-latkę do dalszej rywalizacji w programie.

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„Szansa, którą mi dałaś, znaczy dla mnie dużo więcej niż tylko możliwość dalszego udziału w programie. Dałaś mi szansę na rozwijanie siebie, przekraczanie własnych granic i odkrywanie, że potrafię więcej, niż czasem sama o sobie myślę” – wyraziła swoją wdzięczność modelka. Ostatecznie okazało się jednak, że interwencja prowadzącej przedłużyła obecność Gabi w programie zaledwie o jeden tydzień.

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Gabi Filipkowska żegna się z "Top Model" i dostała nową pracę w TVN

W dziesiątym z niewielu więcej zaplanowanych odcinków telewizyjnego show walka o przetrwanie stała się niezwykle zacięta. Spośród 10 walczących uczestników, awans do kolejnej rundy wywalczyło tylko siedmioro z nich. Dla Gabi i dwóch wyeliminowanych był to koniec przygody tuż przed upragnionym, zagranicznym wylotem na Fashion Week.

Odpadnięcie z modowego formatu stacji TVN wcale nie przekreśliło jednak jej medialnej kariery. Zaledwie dzień po wyemitowaniu ostatniego odcinka "Top Model" z jej udziałem, rano oficjalnie poinformowano, że Gabi dołącza do zespołu "Dzień Dobry TVN" jako nowa pogodynka.

Gabi Filipkowska w "Dzień Dobry TVN". Uczestniczka "Top Model" debiutuje jako pogodynka

Świeżo upieczona prezenterka telewizyjna od dłuższego czasu systematycznie rozwija się w branży beauty, łącząc studia kosmetologiczne z pracą utalentowanej wizażystki. Posiada również imponujące doświadczenie na parkiecie. Gabi przez dwanaście lat szkoliła się w tańcu towarzyskim w łomżyńskim klubie KTT Akat, gdzie wywalczyła elitarną, międzynarodową klasę taneczną „S” zarówno w stylu latynoamerykańskim, jak i standardowym. Wieloletnie treningi zapewniły jej ogromną samodyscyplinę oraz świetną figurę, co wcześniej zaowocowało zdobyciem tytułów Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2022 i Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2026.

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