"Top Model" - kto odpadł 28.10.2026? Decyzja jurorów była szokująca!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-29 8:23

Kto odpadł z "Top Model"? 28 października 2026 widzowie TVN-u mogli obejrzeć kolejny odcinek 15. edycji kultowego reality show. Mieszkańcy Domu Modelek i Modeli zmierzyli się z kolejnymi zadaniami i wzięli udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych. Kto wypadł najsłabiej i decyzją jurorów pożegnał się z programem?

15. edycja "Top Model" powoli wchodzi w decydujący etap. Poziom jest naprawdę wysoki, a jurorom trudno podjąć decyzję o eliminacji. Dla mieszkańców Domu Modeli i Modelek to ogromny stres, ponieważ mają świadomość, że o odpadnięciu z gry mogą decydować nawet najmniejsze szczegóły. Czasami nawet dobre efekty pracy na planie zdjęciowym nie są gwarancją awansu do kolejnego odcinka, jeśli inni byli odrobinę lepsi. Kto nie miał szczęścia i 28 października odpadł z programu? Znamy oficjalne wyniki narad jury! Oto nazwisko uczestnika, który dołączył do grona wyeliminowanych.

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Kto 28 października odpadł z programu "Top Model"?

Za nami kolejny odcinek "Top Model". Po zakończeniu panelu, na którym jurorzy ocenili ostatnie sesje zdjęciowe uczestników, odbyła się narada, której celem było podjęcie decyzji o eliminacji jednego uczestnika. Nie był to prosty wybór, ale Joannie Krupie, Marcinowi Tyszce, Dawidowi Wolińskiemu, Katarzynie Sokołowskiej i Ewelinie Gralak ostatecznie udało się wybrać jedno nazwisko. Na koniec odcinka, który widzowie zobaczyli 28.10.2026, przewodnicząca poinformowała, że w tym tygodniu z 15. edycją "Top Model" żegna się Gabriela Filipkowska. Plot twist jest taki, że Klaudia El Dursi postanowiła ją przywrócić. Nie oznacza to jednak, że nikt nie odpadł w tym odcinku. Wcześniej po pokazie mody wyeliminowany został Tymoteusz Rozbicki.

"Top Model 2026" - pozostali uczestnicy

Kto dalej ma szansę na zostanie zwycięzcą 15. edycji "Top Model"? Oto lista uczestników, którzy dalej walczą o wygraną:

  • Jakub Bara
  • Gabriela Filipkowska
  • Martyna Hildebrand
  • Hugon Jamróz
  • Mira Majchrzak
  • Benjamin Nhial
  • Helena Pszczoła
  • Dominik Pytel
  • Kuba Stanicki
  • Julia Ueda
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Top Model