Jak i w czym prać wełnę? Sprawdź, jak bezpiecznie prać swetry, czapkę i szalik, aby się nie skurczyły

Jesienią i zimą chętnie nosimy wełniane swetry, czapki i szaliki, ponieważ dobrze izolują ciepło, odprowadzają wilgoć i zapewniają komfort w chłodne dni.

Wełna wymaga delikatnej pielęgnacji, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury i tarcia może się filcować i kurczyć.

Sprawdź, jak prać wełniane części garderoby, aby się nie skurczyły.

Jesień i zima to czas, kiedy szczególnie doceniamy naturalne, otulające materiały. Wełniane dodatki wracają wtedy do łask, a miękki golf, ciepła czapka czy obszerny szalik stają się nieodłącznym elementem codziennych stylizacji. Nic dziwnego, gdyż wełna dobrze izoluje ciepło, pomaga regulować temperaturę ciała i odprowadza wilgoć. Dzięki temu zapewnia komfort nawet podczas długiego spaceru w chłodny dzień. Problemem może być pielęgnacja, gdyż ubrania wykonane z wełny wymagają delikatnego traktowania, zwłaszcza podczas prania. Nieodpowiednia temperatura wody czy intensywne wirowanie mogą doprowadzić do filcowania włókien i skurczenia materiału.

Dlaczego wełna kurczy się podczas prania?

Wełniane włókna mają charakterystyczną łuskowatą strukturę. Pod wpływem wysokiej temperatury, wilgoci i mechanicznego tarcia mogą się ze sobą splątywać. W efekcie materiał staje się zbity, sztywniejszy i wyraźnie mniejszy. Zjawisko to nazywamy filcowaniem. Dlatego wrzucenie wełnianej czapki czy swetra do pralki razem z bawełnianymi ubraniami nie jest najlepszym pomysłem. Szczególnie ryzykowne okazuje się pranie w gorącej wodzie i korzystanie z intensywnego programu.

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Jak prać wełniane swetry, czapki i szaliki?

Przede wszystkim należy sprawdzić metkę. Producent zazwyczaj umieszcza na niej informacje dotyczące zalecanej temperatury i sposobu czyszczenia. Jeśli ubranie można prać w pralce, najlepiej wybrać specjalny program do wełny lub pranie ręczne. Temperatura wody nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza. Do prania warto używać delikatnego detergentu przeznaczonego do wełny. Unikajmy zwykłych proszków, silnych środków piorących i wybielaczy. Nie należy również mocno pocierać ani wykręcać mokrego materiału. W przypadku prania ręcznego najlepiej zanurzyć ubranie w letniej wodzie z dodatkiem odpowiedniego płynu i delikatnie je ugniatać. Po wypłukaniu nadmiar wody można usunąć, zawijając rzecz w czysty, suchy ręcznik.

Suszenie ma znaczenie. Tego błędu lepiej nie popełniać

Nawet prawidłowo wyprany sweter można zniszczyć na etapie suszenia. Wełnianych ubrań nie powinno się wieszać na wieszakach, ponieważ pod wpływem ciężaru wody mogą się rozciągnąć i stracić fason. Niewskazane jest także suszenie na gorącym kaloryferze lub w suszarce bębnowej, chyba że producent wyraźnie dopuszcza taką możliwość. Najbezpieczniej rozłożyć sweter, szalik czy czapkę na płasko, na suchym ręczniku, i pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Warto nadać im odpowiedni kształt jeszcze przed suszeniem.

Zadbaj o wełniane ubrania, a posłużą przez lata

Ciepłe swetry, czapki i szaliki potrafią towarzyszyć nam przez wiele sezonów, pod warunkiem że odpowiednio o nie zadbamy. Niska temperatura prania, delikatny detergent, ograniczenie wirowania i suszenie na płasko to najważniejsze zasady, o których warto pamiętać. Dzięki nim ulubione wełniane ubrania zachowają swój rozmiar, miękkość i fason, a zimowe chłody nie będą nam straszne.

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