Turniej WTA w Cennaj. Magda Linette w ćwierćfinale

Dwa oblicza meczu Linette – Uchijima

Pierwsza partia spotkania była bardzo wyrównana i trwała ponad godzinę. Obie tenisistki zdołały raz przełamać serwis rywalki. Ostatecznie o losach seta zdecydował tie-break, w którym poznanianka wykorzystała pierwszą piłkę setową. W drugiej części meczu obraz gry uległ radykalnej zmianie.

W kolejnej odsłonie Magda Linette, zajmująca 68. miejsce w rankingu WTA, popełniała znacznie mniej błędów i narzuciła swój styl gry. Uchijima (123. WTA) nie wygrała w tym secie ani jednego gema, zmagając się z nerwami i popełniając podwójne błędy serwisowe. Dla Linette było to już czwarte zwycięstwo w piątym bezpośrednim starciu z tą zawodniczką.

Regeneracja kluczem do sukcesu w upalnym Cennaj?

Dzień przed meczem 1/8 finału reprezentantka Polski poświęciła całkowicie na regenerację. Jej poprzednie spotkanie z Białorusinką Alioną Falej trwało ponad trzy i pół godziny, co stanowi rekord czasowy w tegorocznym cyklu. Odpoczynek okazał się niezbędny przed kolejnym wyzwaniem.

Teraz Linette czeka na wyłonienie swojej ćwierćfinałowej przeciwniczki. Zagra ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Japonką Mai Hontamą a Kazaszką Żybek Kułambajewą. Z kolei inne Polki, Katarzyna Kawa i Weronika Falkowska, zakończyły już swój udział w singlu po porażkach z 17-letnią Maayą Rajeshwaran Revathi z Indii.