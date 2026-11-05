Polacy błyszczą w Lidze Mistrzów. Strzelili nie tylko Bednarek i Kiwior!

Czwarta kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów obfitowała w znakomite mecze i bramki reprezentantów Polski.

Obok Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora na listę strzelców wpisał się również Wiktor Nowak.

Zobacz trafienie polskiego zawodnika w przegranym 1:2 spotkaniu Slavii Praga z Arsenalem.

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Liga Mistrzów i gole Polaków. Wiktor Nowak trafił w meczu z Arsenalem, wcześniej strzelali Bednarek i Kiwior

W wygranym 4:1 spotkaniu FC Porto z Napoli doszło do przełomowego wydarzenia za sprawą Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Obaj defensorzy kadry narodowej zdobyli swoje debiutanckie bramki w tych elitarnych rozgrywkach, dzięki czemu po raz pierwszy w historii dwóch Polaków trafiło do siatki w jednym meczu Ligi Mistrzów. Ich klubowy partner Oskar Pietuszewski spędził ten wieczór na ławce rezerwowych, a polskie emocje towarzyszyły także starciu Slavii Praga z Arsenalem (1:2), w którym zagrało dwóch naszych rodaków.

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Przeciwko liderowi angielskiej Premier League i finaliście poprzedniej odsłony Ligi Mistrzów pełne spotkanie rozegrali Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak. Drużyna „Kanonierów” przystępowała do rywalizacji uskrzydlona pierwszym od 14 lat ligowym triumfem nad Liverpoolem na stadionie Anfield i już po pierwszej połowie wygrywała 2:0 po trafieniach Noniego Madueke oraz Szweda Viktora Gyokeresa. Zbierający ostatnio świetne recenzje za grę w kadrze narodowej Wiktor Nowak zmniejszył rozmiary przegranej w 90. minucie meczu, co również dla niego oznaczało premierowego gola w tych rozgrywkach.

W ramach czwartej kolejki powody do zadowolenia miał także Piotr Zieliński, który we wtorek w Rotterdamie wpisał się na listę strzelców w wygranym 3:0 przez Inter wyjazdowym pojedynku z Feyenoordem. Mniej udane środowe występy zanotowali inni biało-czerwoni.

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Tymoteusz Puchacz reprezentujący azerski klub Sabah FC musiał uznać wyższość gospodarzy w przegranym 1:4 starciu z Vikingiem Stavanger, natomiast Michał Skóraś opuścił boisko w przerwie kompromitującego dla RC Lens meczu z Como, który przy zejściu Polaka przy stanie 0:3 zakończył się ostatecznie klęską 1:9.

Tak spektakularny i rekordowy triumf pozwolił ekipie Como przesunąć się na czwarte miejsce w zestawieniu Ligi Mistrzów. Na czele liczącej 36 drużyn tabeli znajdują się obecnie PSG oraz Real Madryt z kompletem 12 punktów, które wyprzedzają trzeci w klasyfikacji Arsenal o dwa oczka. Zgodnie z regulaminem po rozegraniu ośmiu kolejek zespoły z pozycji od pierwszej do ósmej uzyskają bezpośredni awans do 1/8 finału, podczas gdy kluby z lokat 9-24 powalczą o tę fazę w dodatkowych barażach. Wielki finał zmagań odbędzie się 5 czerwca przyszłego roku w Madrycie.