Wystarczy kropla, aby usunąć tłuste plamy z kolorowych ubrań. Nie zaszkodzi barwnikowi, a wyssie cały brud

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-11-05 12:46

Wystarczy chwila nieuwagi przy obiedzie, aby na kolorowej spódnicy lub bluzce pojawił się ślad z tłuszczu. Choć brzmi to jak koszmar, istnieje prosty domowy sposób na tłuste plamy, który bezpiecznie dla barw usunie nawet stare zabrudzenia. Zaledwie jedna kropla popularnego środka w kilka minut wchłonie tłuszcz z materiału.

Ręce w niebieskich rękawiczkach czyszczące plamę na żółtej spódnicy. O sposobach na zabrudzenia przeczytasz na Eska.
Autor: Oleg Opryshko/ Shutterstock
  • Usunięcie tłustych zabrudzeń z kolorowej odzieży bywa bardzo trudne, a standardowe metody często zawodzą i niszczą materiał.
  • Istnieje jednak sprawdzona domowa metoda wykorzystująca popularny produkt z kuchni, która bezpiecznie likwiduje nawet zaschnięte plamy.
  • Kluczem do uratowania garderoby i pozbycia się uporczywych śladów jest odpowiednia instrukcja działania oraz użycie zimnej wody.
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Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:

Skuteczny sposób na tłuste plamy na kolorowych ubraniach

Wiele osób potwierdzi, że niektóre zabrudzenia na kolorowych ubraniach są wyjątkowo oporne. Dotyczy to szczególnie śladów z tłuszczu, z którymi zwykłe pranie w pralce sobie nie radzi. Zabrudzona w ten sposób bluzka czy spódnica często wydaje się nadawać już tylko do wyrzucenia. Choć w celu uratowania odzieży sięgamy niekiedy po chemiczne odplamiacze, to ich zbyt częste używanie prowadzi do uszkodzenia struktury materiału. Z tego powodu warto poznać i regularnie stosować domowe metody, które efektywnie wywabią plamy bez ryzyka zniszczenia ubrań. Podpowiadamy, jak bezpiecznie i skutecznie pozbyć się tłustych zabrudzeń z kolorowych rzeczy.

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Płyn do naczyń na tłuste plamy z ubrań. Jak usunąć stare zabrudzenia?

W walce z plamami na kolorowych ubraniach doskonale sprawdza się zwykły płyn do mycia naczyń. Swoją skuteczność zawdzięcza on specyficznemu składowi chemicznemu, a dokładnie obecności surfaktantów. Substancje te sprawiają, że tłuszcz przestaje tworzyć jednolitą i nierozpuszczalną w wodzie warstwę, co pozwala na jego łatwe usunięcie z włókien. Aby zastosować tę metodę na kolorowych rzeczach, należy najpierw delikatnie zeskrobać lub zetrzeć nadmiar zabrudzenia, a potem nanieść bezpośrednio na plamę małą kroplę płynu. Kolejnym krokiem jest ostrożne wtarcie środka w tkaninę za pomocą miękkiej szczoteczki lub opuszków palców aż do uzyskania piany i odczekanie 20 minut. Po upływie tego czasu miejsce zabrudzenia trzeba dokładnie wypłukać pod bieżącą, ale koniecznie zimną wodą, gdyż wysoka temperatura mogłaby utrwalić tłuszcz. Tak przygotowane ubranie wystarczy wyprać w pralce w standardowy sposób, by po tłustej plamie nie został żaden ślad.

Domowy odplamiacz do ubrań z sody i płynu do naczyń

Istnieje również kilka innych domowych metod na pozbycie się tłustych plam z ubrań. Świeże zabrudzenie wystarczy zasypać mąką ziemniaczaną, odczekać 15 minut, a następnie wyprać materiał w pralce. Jeżeli natomiast plama z oleju pojawiła się na jasnej tkaninie, można pokryć ją sodą oczyszczoną z dodatkiem kilku kropel płynu do naczyń, zostawić do wyschnięcia i wrzucić do pralki. Dobrym rozwiązaniem jest także samodzielne przygotowanie ekologicznego odplamiacza z trzech składników, czyli wody utlenionej, płynu do mycia naczyń oraz sody oczyszczonej. W tym celu należy wymieszać pół szklanki sody z 1/4 szklanki wody utlenionej oraz jedną czwartą szklanki płynu do naczyń. Gotową mieszankę nakłada się na poplamione fragmenty ubrań na 30 minut, po czym pierze się rzeczy w pralce jak zwykle. Taki preparat poradzi sobie nie tylko z tłuszczem, ale wywabi również inne trudne zabrudzenia.

Jak usunąć plamy z dziecięcych ubrań?

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