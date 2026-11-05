Gabi Filipkowska w "Dzień Dobry TVN". Uczestniczka "Top Model" debiutuje jako pogodynka

Gabi Filipkowska z "Top Model" przechodzi do "Dzień Dobry TVN"

W życiu zawodowym Gabi Filipkowskiej nadszedł czas na kolejny istotny przełom. Kobieta, która dała się poznać widzom w 15. odsłonie show "Top Model", podejmuje się teraz całkowicie odmiennego zadania. Oficjalnie zasila ona zespół lubianego pasma porannego, gdzie została nową prezenterką pogody w "Dzień Dobry TVN" i właśnie w tym charakterze będzie pojawiać się na ekranie.

Taki ruch oznacza dla Filipkowskiej wyraźną korektę dotychczasowego kierunku rozwoju. Zamiast skupiać się wyłącznie na branży modowej i pozowaniu przed obiektywem, wchodzi teraz do studia telewizji porannej. Jej pierwsze wyjście przed kamery w nowej funkcji nastąpiło 5 listopada, kiedy to przedstawiła widzom prognozę synoptyczną w towarzystwie zaprawionego w bojach prezentera Bartka Jędrzejaka.

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Gabi Filipkowska zaczyna pracę jako prezenterka pogody

Występ w formacie "Top Model" zapewnił Gabi Filipkowskiej dostęp do zupełnie nowych ścieżek rozwoju. Uczestnictwo w jubileuszowej, 15. odsłonie tego programu pozwoliło jej obyć się z kamerą i zebrać niezwykle przydatny warsztat. Zgromadzone na planie umiejętności spożytkuje teraz na zupełnie innej płaszczyźnie zawodowej.

Angaż w redakcji "Dzień Dobry TVN" otwiera przed nią kolejny rozdział działalności w mediach. W nowej roli każdego ranka będzie witać miliony odbiorców najchętniej wybieranego pasma śniadaniowego w kraju, dostarczając widzom najświeższych doniesień na temat pogody na nadchodzące godziny.

Wyniki oglądalności "Dzień Dobry TVN". Gabi Filipkowska w hicie stacji

Nowa prezenterka trafia do zespołu tworzącego format o ogromnej popularności. Październikowe zestawienia potwierdzają, że "Dzień Dobry TVN" utrzymuje pozycję lidera pod względem oglądalności, zostawiając w tyle konkurencyjne stacje zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w niezwykle istotnym dla nadawców przedziale wiekowym 20-54 lata.

W październiku poszczególne odcinki porannego programu przyciągały przed telewizory przeciętnie ponad 383 tysiące odbiorców. Format zdominował też rynek w grupie komercyjnej, gdzie zanotował udział na poziomie 9,9 procent. Rekordową frekwencję odnotowano podczas emisji weekendowych, które śledziło średnio przeszło 476 tysięcy widzów w całym kraju.

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