Naga sesja w "Top Model" wywołała ogromne emocje. Tak odważnych zdjęć dawno nie było!

"Top Model": Wielkie emocje w siódmym odcinku

Trwa piętnasta edycja "Top Model". Program zadebiutował na antenie TVN w 2010 roku i po szesnastu latach nadal potrafi zaskoczyć widzów. W nowym sezonie zaszło kilka zmian. Do składu jurorów dołączyła ceniona stylistka Ewelina Gralak. Z kolei Klaudia El Dursi, która przed laty sama brała udział w rywalizacji, zastąpiła Michała Piróga i spełnia się w roli prowadzącej.

Tegoroczna edycja już na starcie przeszła do historii. Wszystko za sprawą dwóch domów modelek i modeli. Rozdzieleni w nich uczestnicy nie wiedzieli o istnieniu konkurencyjnego domu. Niestety nie wszyscy mogli przejść do dalszej części rywalizacji, co sprawiło, że w jednym odcinku aż trzynaście osób pożegnało się z programem.

W siódmym odcinku uczestników czekały aż trzy wyzwania: mody w scenerii dzikiej natury, modowy wyścig oraz rozbierana sesja zdjęciowa. To ostatnie zadanie zawsze wzbudza największe emocje. Zarówno w uczestnikach, jak i widzach. Mimo kontrowersji od lat jest stałą częścią "Top Model".

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"Top Model": Uczestnicy programu musieli rozebrać się przed obiektywem

Gościem specjalnym tej części odcinka był Steve Shaw. Brytyjski fotograf jest założycielem i wydawcą luksusowego magazynu artystyczno-erotycznego "Treats! Magazine". Przed jego obiektywem stawały największe gwiazdy świata mody, a jego zdjęcia publikowane są w prestiżowych magazynach. Wielokrotnie współpracował z Joanną Krupą.

Modelka razem z Dawidem Wolińskim wspierała początkujących modeli podczas tego wymagającego zadania. Na planie sesji pojawiła się również koordynatorka intymności, Marta Łachacz. Mimo ogromnego wsparcia zadanie nie było proste. Część młodych uczestników miała spore opory przed rozebraniem się na planie.

Do tego zadanie utrudniały warunki - zdjęcia powstały bowiem pod specjalną deszczownicą, która miała imitować ulewę. Pretendenci do tytułu "Top Model" musieli wykazać się swobodą przed obiektywem, a także umiejętnością panowania nad ruchem, pozą i emocjami.

Ostatecznie wszyscy uczestnicy show TVN-u zapozowali przed obiektywem. Pod koniec odcinka jurorzy tradycyjnie omówili i ocenili efekty sesji. Według nich z zadaniem najlepiej poradziła sobie Gabi Filipkowska. Najmniej łaskawi byli dla Igora Sielickiego i to on pożegnał się z dalszą rywalizacją.

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