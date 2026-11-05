Cristiano Ronaldo kończy karierę reprezentacyjną. Pożegnał się po głośnym konflikcie

Cristiano Ronaldo żegna się z reprezentacją Portugalii w specjalnym nagraniu

Słynny zawodnik opublikował dedykowane nagranie wideo, w którym zwrócił się bezpośrednio do swoich kibiców. Cristiano Ronaldo w pełnych emocji słowach wytłumaczył motywy stojące za tym wyborem i zaznaczył, jak ogromną wartość miały dla niego występy w narodowych barwach.

„Nie była to łatwa decyzja, ponieważ niektórych decyzji nie podejmuje się wyłącznie rozumem, ale również sercem. Kończy się droga, która rozpoczęła się w sierpniu 2003 roku i na zawsze odmieniła moje życie” - powiedział Ronaldo w nagraniu. Zawodnik zaznaczył przy tym, że wspominając minione lata w kadrze, dostrzega nie tylko wywalczone puchary oraz historyczne osiągnięcia, lecz przede wszystkim spotkanych ludzi i miliony fanów, którzy na stałe zagościli w jego życiu.

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru Pytanie 1 z 20 Który piłkarz nie grał w Realu Madryt? Leo Messi Cristiano Ronaldo Następne pytanie

Historyczne rekordy i trofea Cristiano Ronaldo w narodowych barwach

Występy Portugalczyka w drużynie narodowej obfitowały w spektakularne triumfy oraz przełomowe wyniki. Piłkarz po raz pierwszy wybiegł na boisko w reprezentacyjnej koszulce 20 sierpnia 2003 roku, stając się przez następne 23 lata prawdziwą ikoną zespołu. W tym czasie wyśrubował światowe rekordy w męskiej piłce reprezentacyjnej, rozgrywając 234 spotkania i strzelając 146 goli, co składa się na wybitny bilans tego zawodnika.

Przeczytaj także: Liga Mistrzów i grad goli. Kto dzierży historyczny rekord?

Najważniejszy sukces w kadrze osiągnął w 2016 roku, kiedy z opaską kapitańską poprowadził rodaków do pierwszego w dziejach tytułu mistrza Europy. Z narodowym zespołem triumfował również w rozgrywkach Ligi Narodów w 2019 oraz 2025 roku. Ponadto wziął udział w sześciu turniejach o mistrzostwo świata i sześciu czempionatach Starego Kontynentu, co zapewniło mu stałe miejsce na kartach futbolowej historii.

Konflikt Cristiano Ronaldo z trenerem Jorge Jesusem przyspieszył decyzję

Schyłek reprezentacyjnej przygody był dla 41-letniego gracza wyjątkowo trudnym okresem. Ostateczny rozbrat z kadrą nastąpił w atmosferze głośnego sporu z prowadzącym drużynę narodową selekcjonerem Jorge Jesusem. Źródłem napięć okazało się odesłanie gwiazdora na ławkę rezerwowych, na co zawodnik zareagował samowolnym wyjazdem ze zgrupowania. Choć piłkarz później przeprosił za swoje zachowanie i wyraził chęć kontynuowania występów, finalnie postanowił zakończyć ten etap, zamykając tym samym jeden z najpiękniejszych rozdziałów w dziejach tej dyscypliny.