Firma Roberta Lewandowskiego ma poważne długi! Ujawniono problemy finansowe

Problemy finansowe firmy Roberta Lewandowskiego. "Co za obciach"

Ostatnio Robert Lewandowski musi mierzyć się z krytyką nie tylko ze względu na formę sportową, ale również w związku z działalnością biznesową. Dziennikarze portalu Zero.pl ujawnili, że należąca do niego agencja marketingowa Stor9 boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Spółka ma od wielu miesięcy zalegać z płatnościami za faktury, a wierzyciele nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Sytuację ostro skomentował m.in. Krzysztof Stanowski, twórca "Kanału Zero" i powiązanej redakcji Zero.pl.

"Co za obciach. Jesteś Robertem Lewandowskim, masz wszystkie pieniądze świata, a twoja spółka Stor9 zalega ludziom pieniądze, miesiącami zwodzi ich, ty wiesz o problemach i nic z tym nie robisz" - napisał Stanowski w odniesieniu do tekstu o problemach w firmie Lewandowskiego.

Karol Nawrocki wygwizdany na stadionie Górnika Zabrze. Reakcja na głośne weto?

Redakcja Zero.pl dotarła do osób, którym założona w 2017 roku agencja Stor9 nie zapłaciła za usługi. Dziennikarze zapoznali się z umowami, nieopłaconymi fakturami, korespondencją oraz historią połączeń do firmy. Okazało się, że w mediach społecznościowych spółki pojawiają się nawet wezwania do kontaktu ze strony firmy windykacyjnej. Szefowa Stor9, Anna Zielińska, potwierdziła utratę płynności finansowej przez agencję.

Co za obciach. Jesteś Robertem Lewandowskim, masz wszystkie pieniądze świata, a twoja spółka Stor9 zalega ludziom pieniądze, miesiącami zwodzi ich, ty wiesz o problemach i nic z tym nie robisz.https://t.co/glGP7qZIgB— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 16, 2026

"Pytana, czy Robert Lewandowski zna sytuację spółki, Zielińska odpowiada, że tak. Dodaje też, że – jej zdaniem – media nie zainteresowałyby się Stor9, gdyby nie fakt, że jej właścicielem jest znany piłkarz. Mówi, że portal Zero.pl na siłę szuka sensacji" - czytamy w tekście.

Lewandowski domaga się kontroli finansowej

Jagna Gołębiewska, odpowiedzialna za komunikację Roberta Lewandowskiego, przyznała, że piłkarz już od kilku miesięcy wie o trudnej sytuacji w Stor9 i wyraził zgodę na poszukiwanie nowego inwestora. Menedżerka nie odpowiedziała jednak na pytanie, czy Lewandowski osobiście ureguluje zobowiązania firmy, co stawia przyszłość agencji pod znakiem zapytania.

Zero.pl dodaje: Podkreśla przy tym, że Robert Lewandowski nie był i nie jest zaangażowany w bieżące zarządzanie spółką. Dodaje jednak, że piłkarz zlecił przeprowadzenie kontroli finansowej spółki, aby – jak mówi – „rzetelnie ocenić jej stan”.

Kolejne trafienie Oskara Pietuszewskiego. Gwiazdor FC Porto opuścił murawę z grymasem bólu

- Według wiedzy Roberta Lewandowskiego zarząd prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej oraz uregulowanie zobowiązań - zapewniła przedstawicielka piłkarza.

Jan Tomaszewski: Lewandowski powinien odejść z Barcelony!