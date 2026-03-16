Kolejne trafienie Oskara Pietuszewskiego. Gwiazdor FC Porto opuścił murawę z grymasem bólu

Świetny występ i nagłe zejście Oskara Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski zdobył bramkę dla klubu FC Porto, jednak musiał przedwcześnie zakończyć swój występ ze względu na gorsze samopoczucie.

Wstępne obawy o uraz mięśniowy zostały rozwiane przez trenera Francesco Fariolego, który wskazał na infekcję wirusową jako przyczynę problemów.

Kibice mogą obejrzeć na dole nagranie wideo prezentujące najnowsze trafienie utalentowanego gracza na portugalskich boiskach.

17-letni Oskar Pietuszewski kontynuuje swoją znakomitą strzelecką serię. W 25. minucie rywalizacji otrzymał piłkę w polu karnym przeciwnika i błyskawicznie uderzył w stronę dłuższego rogu bramki. Futbolówka wylądowała w siatce tuż obok słupka, a bramkarz nie zdołał skutecznie zainterweniować. Niestety, w 55. minucie obolały Polak musiał opuścić plac gry, żegnany gromkimi brawami zgromadzonej widowni. W jego miejsce na murawie zameldował się hiszpański pomocnik, Borja Sainz.

Początkowe doniesienia lokalnych mediów sugerowały, że młody piłkarz prawdopodobnie nabawił się urazu mięśniowego, co zwiastowałoby dłuższą przerwę w występach. Wątpliwości te rozwiał jednak szkoleniowiec drużyny podczas spotkania z dziennikarzami po zakończeniu meczu. Francesco Farioli wyjaśnił, że kłopoty fizyczne zawodnika wynikały z przebytej tuż przed meczem infekcji, a nie z poważnej kontuzji.

🇵🇱 𝐎𝐒𝐊𝐀𝐀𝐀𝐑 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐄𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈!!! ⚽💥Chłopaku, co Ty robisz?! 🤯 Kolejny gol naszego skrzydłowego, on jest nie-sa-mo-wi-ty! 😍 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/vWlX8lYtsr— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 15, 2026

„- Oskar miał trwającą dwa, trzy dni infekcję wirusową”

Jak przekazał Francesco Farioli na oficjalnej konferencji prasowej, sztab szkoleniowy spodziewa się bardzo szybkiego powrotu 17-latka do pełni zdrowia. Włoski trener przewiduje, że piłkarz będzie gotowy do rywalizacji już na niedzielne starcie ligowe ze Sportingiem Braga. Warto odnotować, że Polak i tak nie wystąpiłby w czwartkowym spotkaniu Ligi Europy przeciwko ekipie VfB Stuttgart, ponieważ nie został w ogóle zgłoszony przez swój zespół do tych europejskich pucharów.

Opiekun portugalskiej drużyny stanowczo odciął się również od plotek dotyczących ewentualnego transferu utalentowanego gracza w letnim oknie. Zaznaczył bardzo wyraźnie, że zarząd FC Porto absolutnie nie planuje rozstawać się z nastolatkiem w najbliższym czasie.

„- Niech tu na razie spokojnie zostanie; czas na odejście jeszcze nadejdzie”

Szkoleniowiec wyznał jednocześnie, że utalentowany piłkarz zaledwie kilka dni wcześniej wprowadził się do swojego nowego mieszkania, co świadczy o jego stabilizacji w nowym otoczeniu. Przypomnijmy, że polski skrzydłowy trafił do ekipy z Porto w styczniu za kwotę 10 milionów euro, po transferze z Jagiellonii Białystok. Mimo bardzo młodego wieku zdołał w krótkim czasie wywalczyć sobie pewne miejsce w podstawowym składzie. Obecnie jego drużyna zajmuje pozycję lidera tabeli, wyprzedzając o siedem punktów stołeczne kluby – Benficę oraz Sporting Lizbona (który ma w zapasie jedno zaległe spotkanie). Pod tekstem udostępniono wideo z bramką zdobytą przez Polaka w rywalizacji z Moreirense.