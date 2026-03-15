Karol Nawrocki wygwizdany na stadionie Górnika Zabrze. Reakcja na głośne weto?

Karol Nawrocki pojawił się na trybunach w Zabrzu podczas meczu Górnika z Rakowem Częstochowa.

Górnika z Rakowem Częstochowa. Po oficjalnym komunikacie spikera o obecności prezydenta, zgromadzeni na stadionie kibice zareagowali bardzo nerwowo.

bardzo nerwowo. Polityk dotychczas mógł liczyć na sympatię piłkarskich fanów, jednak ostatnie wydarzenia mogły zmienić to nastawienie.

Karol Nawrocki wygwizdany przez kibiców Górnika Zabrze. Poszło o weto?

Od 12 marca trwa burzliwa debata wokół ostatnich decyzji polityka. Karol Nawrocki wygłosił specjalne orędzie, w którym odrzucił ustawę o SAFE, co błyskawicznie podzieliło opinię publiczną. Z sondaży wynika, że spora część obywateli mocno krytykuje prezydencki ruch. Niewykluczone, że społeczne niezadowolenie przeniosło się wprost na trybuny piłkarskie podczas ligowego meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa.

Trudno to definitywnie przesądzić, lecz prezydent po raz pierwszy spotkał się z tak chłodnym przyjęciem kibiców. Wcześniej wizyty na stadionach przebiegały w doskonałej atmosferze, a sam polityk czuł się tam znakomicie. Tymczasem "Dziennik Zachodni" przekazał, że pojawienie się Karola Nawrockiego na zabrzańskim obiekcie wywołało głośne gwizdy i dezaprobatę na trybunach.

Zaledwie kilka chwil po rozpoczęciu rywalizacji spiker powitał obecnego na obiekcie gościa specjalnego. Grupy odpowiedzialne za doping zignorowały komunikat, jednak na innych sektorach rozległy się gwizdy. Oprócz ustawy o SAFE, warto przypomnieć, że polityk naraził się mieszkańcom regionu, wetując przepisy o języku śląskim. Możliwe, że to właśnie ta decyzja spotęgowała negatywną reakcję miejscowej widowni.

Fani gospodarzy mieli ostatecznie powody do ogromnej radości. Piłkarze z Zabrza zaprezentowali wyśmienitą formę i pewnie pokonali ekipę z Częstochowy wynikiem 3:1. To cenne zwycięstwo sprawiło, że drużyna Górnika awansowała na czwartą pozycję w tabeli ligowej, co z pewnością ucieszyło sympatyków śląskiego klubu.

Karol Nawrocki poszedł na mecz Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. I? Został wygwizdany przez tysiące kibiców. Walczysz z wojskiem? Zbierasz gwizdy.— Zbigniew Konwiński (@Konwinski_PO) March 15, 2026