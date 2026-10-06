Bobsleistka Desi Johnson zachwyca sylwetką na plaży. Odsłoniła mięśnie i pośladki

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-06 12:51

Zbliża się sezon sportów zimowych, a przed powrotem na tor zawodnicy szukają wytchnienia. Australijska bobsleistka Desi Johnson zrelaksowała się na plaży, prezentując fanom wyrzeźbione ciało. W mediach społecznościowych udostępniła zdjęcia, na których widać jej imponującą formę.

Desi Johnson chwali się formą na Instagramie

Australijska sportsmenka Desi Johnson wie, jak przyciągnąć uwagę internautów. Bobsleistka, która z powodzeniem łączy karierę sportową z modelingiem, regularnie dzieli się odważnymi kadrami w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu zdobyła rozgłos dzięki nagraniu, na którym się przebiera, a teraz zachwyciła fanów zdjęciami z plaży. Na opublikowanych materiałach wyraźnie widać jej umięśniony brzuch i wyrzeźbione pośladki. Choć zawodniczka chętnie pozuje przed obiektywem, nie zaniedbuje przygotowań do zawodów – jej świetna sylwetka to efekt morderczych treningów.

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Galeria: Desi Johnson bez kombinezonu na pikantnych zdjęciach

Uśmiechnięta Desi Johnson na plaży. Na miniaturze obok profil sportsmenki. O formie bobsleistki przeczytasz w Eska.
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Igrzyska Olimpijskie 2026 spełnieniem marzeń Desi Johnson

Jej profil na Instagramie, gdzie relacjonuje m.in. wymagające treningi, śledzi już blisko 1,5 miliona osób. Determinacja i ciężka praca pozwoliły Desi Johnson zrealizować jej największe sportowe marzenie – start w Igrzyskach Olimpijskich 2026. Jak sama przyznała, droga do tego celu była pełna wyzwań.

Moja kampania olimpijska zakończona. Marzenie, które miałam odkąd byłam małą dziewczynką... i naprawdę najbardziej zapamiętane doświadczenie mojego życia. Podróż, aby tu dotrzeć, nigdy nie była łatwa i nigdy prosta, ale zawsze była warto. Powrót, kontuzje z roku na rok, ciągłe adaptacja do nowych dyscyplin i wyzwań... każda chwila doprowadziła mnie do tego magicznego czasu w Cortinie. Wychodzę na światową scenę i udowadniam nie tylko sobie, ale każdemu młodemu oglądającemu, że takie marzenia są możliwe, to jest coś, co będę nosić przy sobie na zawsze

– napisała wzruszona bobsleistka w mediach społecznościowych po swoim występie na igrzyskach.

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