Desi Johnson pokazała intymne nagranie. Tak się ubiera olimpijka

Australijska bobsleistka Desi Johnson podbija internet

Profil australijskiej sportsmenki na Instagramie przyciąga obecnie ponad 1,3 miliona obserwujących, choć jej czysto sportowe osiągnięcia nie należą do światowej czołówki. Gigantyczna popularność wynika w dużej mierze z regularnego publikowania niezwykle odważnych materiałów, ponieważ 25-letnia gwiazda z powodzeniem łączy karierę sportową z modelingiem. Praca przed obiektywem to dla niej codzienność, jednak absolutnie nie zaniedbuje ona rygorystycznych treningów fizycznych. W sieci można znaleźć mnóstwo relacji z jej morderczych przygotowań, które ostatecznie zaprowadziły ją na Igrzyska Olimpijskie 2026. Choć na samej imprezie nie zdobyła medali, już sama kwalifikacja i start były spełnieniem jej największych ambicji. Teraz zawodniczka wywołała kolejne poruszenie, udostępniając bez cenzury prywatne wideo prezentujące, jak się ubiera.

Natsu zachwyca w "Tańcu z Gwiazdami". Odważna kreacja celebrytki odwróciła uwagę od parkietu

Zanim bobsleistka odkryła swoją pasję do zimowych zmagań, przez długi czas wiązała przyszłość z dyscyplinami letnimi. W okresie juniorskim trenowała przede wszystkim piłkę nożną oraz lekkoatletykę. Ostateczna decyzja o przejściu do bobslejów, które na antypodach uchodzą za sport wybitnie niszowy, okazała się dla niej strzałem w dziesiątkę.

Była pierwszą taką gwiazdą UFC. Urodziła dzieci i wraca! Znów zachwyca fanów

Moja kampania olimpijska zakończona. Marzenie, które miałam odkąd byłam małą dziewczynką... i naprawdę najbardziej zapamiętane doświadczenie mojego życia. Podróż, aby tu dotrzeć, nigdy nie była łatwa i nigdy prosta, ale zawsze było warto. Powrót, kontuzje z roku na rok, ciągłe adaptacja do nowych dyscyplin i wyzwań... każda chwila doprowadziła mnie do tego magicznego czasu w Cortinie. Wychodzę na światową scenę i udowadniam nie tylko sobie, ale każdemu młodemu oglądającemu, że takie marzenia są możliwe, to jest coś, co będę nosić przy sobie na zawsze

Takimi bardzo emocjonalnymi słowami Desi Johnson podsumowała swoje olimpijskie występy w oficjalnym wpisie udostępnionym w sieci po zakończeniu startów. Kibice śledzący jej karierę mogą regularnie podziwiać zarówno kulisy wielkiego sportu, jak i gorące sesje zdjęciowe

Kacper Tomasiak, rozmowa "Super Expressu" ze srebrnym medalistą olimpijskim