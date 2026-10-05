Anastazja Kuś ujawniła swoje plany po maturze! Wiadomo, jaką uczelnię wybrała

Minione miesiące były czasem wielkich wyzwań dla tegorocznej maturzystki, Anastazji Kuś. Młoda sportsmenka, korzystająca ze Szkoły w Chmurze, musiała umiejętnie łączyć przygotowania do egzaminów z bardzo intensywnym kalendarzem obozów i startów na bieżni. Mimo tych trudności dziewiętnastolatka przystąpiła do matury z dobrym nastawieniem i sporym zadowoleniem. Po uzyskaniu pozytywnych wyników przyszedł czas na pochwalenie się swoimi dalszymi planami edukacyjnymi!

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Anastazja Kuś pochwaliła się wyborem studiów. To prestiżowa uczelnia

Utalentowana mistrzyni świata juniorów, specjalizująca się w biegach na 400 metrów, zdecydowała się na Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, o czym ochoczo poinformowała swoich obserwatorów w sieci. Taki wybór jednoznacznie pokazuje, że młoda gwiazda ma wysokie aspiracje zarówno w świecie sportu, jak i w obszarze zdobywania wiedzy.

Wybrana przez nią warszawska uczelnia od długiego czasu jest uznawana za czołową placówkę niepubliczną w naszym kraju. W znanym zestawieniu „Perspektyw” akademia ta od lat nie oddaje pierwszego miejsca wśród szkół wyższych tego typu. Zyskuje także uznanie na świecie, czego dowodem są wysokie notowania w rankingach publikowanych przez „Financial Times”. Obecnie kształci się tam ponad 8000 osób, wybierając takie dziedziny jak zarządzanie, prawo, ekonomia czy finanse i rachunkowość.

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Polska biegaczka nie ujawniła jeszcze, na jaki konkretnie kierunek się zdecydowała, jednak wkroczenie w studencki świat sprawiło jej mnóstwo radości. Błyskawicznie kupiła sobie uczelniane ubrania i uwieczniła ten moment podczas zdjęć przed swoim nowym wydziałem!

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