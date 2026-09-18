Potrącenie w Strzelnie. Policja zatrzymała prawo jazdy 77-letniej kobiecie

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-18 11:00

10 września 2026 roku na ulicy Raj w Strzelnie doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem pieszej. 77-letnia kierująca samochodem marki Honda nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie przechodzącej przez pasy. Poszkodowana 81-latka trafiła do szpitala po tym, jak doszło do jej potrącenia.

Policja - sygnał świetlny
Autor: Pixabay.com

Potrącenie pieszej na ulicy Raj w Strzelnie

Do zdarzenia doszło 10 września 2026 roku około godziny 11:00 na terenie Strzelna. Z ustaleń wynika, że 77-letnia kobieta prowadząca Hondę nie ustąpiła pierwszeństwa 81-letniej pieszej, która znajdowała się na oznakowanym przejściu. W wyniku tego manewru doszło do potrącenia seniorki będącej mieszkanką powiatu mogileńskiego. Na miejsce wezwano służby, a poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala.

Stan zdrowia 81-latki i trzeźwość kierującej

Badania przeprowadzone w placówce medycznej wykazały, że obrażenia seniorki nie są groźne. Kobieta doznała ogólnych potłuczeń ciała, co pozwoliło zakwalifikować to zdarzenie jako kolizję drogową. Funkcjonariusze policji sprawdzili również stan trzeźwości 77-letniej mieszkanki powiatu poznańskiego, która siedziała za kierownicą Hondy. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że w momencie zdarzenia kobieta była trzeźwa.

Konsekwencje prawne i apel policji o ostrożność

W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu prawa jazdy 77-letniej kierującej. Policjanci sporządzili także wniosek o ukaranie kobiety, który zostanie przekazany do sądu. Mundurowi przypominają, że każdy kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Należy w takim miejscu zmniejszyć prędkość i zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach.

Źródło: Policja.pl

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