ME siatkarzy. Kto jako jedyny nie przegrał meczu w grupie?

Zakończenie rywalizacji w grupach A i C

Pierwsza faza mistrzostw Europy siatkarzy zakończyła się czwartkowymi meczami w grupach A i C. Włosi, będący współgospodarzami turnieju, pokonali Słowenię 3:2, kompletując w ten sposób same zwycięstwa w puli A. Tym samym reprezentacja Włoch jako jedyna w całych rozgrywkach zakończyła ten etap bez jakiejkolwiek porażki.

Rywalizację w grupie C wygrała z kolei reprezentacja Belgii. W swoim ostatnim meczu grupowym Belgowie pewnie pokonali Serbię w stosunku 3:0. W innych spotkaniach Grecja wygrała ze Słowacją 3:1, zajmując trzecie miejsce w grupie A, natomiast w grupie C Finlandia niespodziewanie uległa Estonii 2:3.

Kiedy mecze fazy pucharowej?

Po piątkowej przerwie zespoły przystąpią do fazy pucharowej turnieju, która rozpocznie się już w sobotę. Tego dnia reprezentacja Polski zmierzy się z Łotwą, a Bułgaria zagra z Niemcami. W niedzielę na parkiet wybiegną siatkarze Ukrainy w meczu z Rumunią oraz Francji, którzy podejmą Portugalię.

Na niedzielę i poniedziałek zaplanowano również pozostałe starcia 1/8 finału, w tym pojedynki Finlandii z Grecją, Belgii z Czechami, Włoch z Danią oraz Słowenii z Serbią. Tegoroczne mistrzostwa są wyjątkowe, ponieważ ich zwycięzca zdobędzie jedyną bezpośrednią przepustkę na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Decydujące mecze o medale odbędą się we włoskim Mediolanie.