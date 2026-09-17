Oskar Pietuszewski poza kadrą? Jan Urban wyjaśnia sytuację piłkarza FC Porto

Start obecnych rozgrywek jest dla Oskara Pietuszewskiego bardzo pechowy. Dziewiętnastolatek zmagający się z urazem mięśniowym prawego uda opuścił już osiem meczów i do tej pory nie zadebiutował na murawie w koszulce FC Porto.

Ostatnio napłynęły jednak bardziej optymistyczne wieści, sugerujące, że zawodnik wznawia treningi i bierze udział w wybranych zajęciach grupowych. Niemniej przed spotkaniem z Casa Pia AC Francesco Farioli zaznaczył, że sztab nie zamierza przyspieszać powrotu Polaka do rywalizacji.

Do tej pory Pietuszewski był stałym bywalcem zgrupowań seniorskiej kadry narodowej. Wygląda jednak na to, że tym razem Jan Urban nie umieści jego nazwiska na liście powołanych. Trener otwarcie przyznał, że aktualna kondycja zdrowotna skrzydłowego wyklucza jego udział w kadrze.

– Oskar Pietuszewski nadal nie jest w pełni zdrowy, w Porto na niego chuchają i dmuchają. My nie będziemy chcieli ryzykować zdrowia Oskara – powiedział Jan Urban w programie „Oko w Oko” na antenie TVP Sport.

Z doniesień wynika, że Pietuszewski opuści najbliższe mecze reprezentacyjne. Dla rozwijającego się piłkarza, który od niedawna zdobywał uznanie w dorosłej reprezentacji, oznacza to przymusową przerwę i skupienie się na pełnej rekonwalescencji.

Skład kadry na nadchodzące spotkania zostanie zaprezentowany 18 września. Tego samego dnia o 9:00 na kanale PZPN+ odbędzie się transmisja, w trakcie której Jan Urban ogłosi pełną listę powołanych zawodników.