Napad w Żaganiu. 37-latek zaatakował kobiety i użył siekiery

Atak na starszą kobietę w Żaganiu

We wtorek 15 września 2026 roku do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wpłynęło zawiadomienie o agresywnym mężczyźnie. Sprawca w miejscu publicznym zaatakował starszą kobietę, którą przewrócił, kopał oraz groził jej śmiercią. W obronie seniorki stanęła inna kobieta, jednak ona również została zaatakowana przez agresora, przewrócona i skopana. Z ustaleń wynika, że 37-latek dopuścił się tych czynów, lekceważąc przy tym obowiązujący porządek prawny.

Policjanci weszli siłowo do mieszkania podejrzanego

Po całym zdarzeniu mężczyzna oddalił się i zabarykadował w swoim miejscu zamieszkania. Ponieważ podejrzany nie reagował na wezwania funkcjonariuszy do otwarcia drzwi, mundurowi podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Podczas czynności policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Żagania. Funkcjonariusze ustalili dodatkowo, że mężczyzna groził pozbawieniem życia jeszcze innej kobiecie, a przy użyciu siekiery uszkodził drzwi wejściowe do jej mieszkania.

Tymczasowy areszt i groźba więzienia dla 37-latka

Z zatrzymanym mężczyzną wykonano czynności procesowe, w trakcie których przedstawiono mu pięć zarzutów. Dotyczą one kierowania gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia mienia. Działania podejrzanego zostały zakwalifikowane przez organy ścigania jako występek o charakterze chuligańskim. W czwartek 17 września 2026 roku Sąd Rejonowy w Żaganiu zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego mieszkańcowi Żagania grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl