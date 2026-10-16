Anastazja Kuś i jej matka w niesamowicie krótkich sukienkach. Odwróciły uwagę od Roxie i Blanki

Zjawiskowa Alicja Kuś i jej córka Anastazja Kuś kradną show Roxie Węgiel

Anastazja Kuś przeżywa obecnie wspaniałe chwile. 19-letnia sprinterka może pochwalić się zdobyciem młodzieżowego mistrzostwa świata w biegu na 400 metrów. Świetnie spisała się również na seniorskich mistrzostwach Europy w Birmingham. Sukcesy sportowe idą w parze z udanym życiem prywatnym – w październiku lekkoatletka zaczęła studia w Akademii Leona Koźmińskiego, jednej z czołowych uczelni niepublicznych w kraju. Mistrzyni jest też częstym gościem imprez branżowych. Najczęściej towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która chętnie eksponuje swoją nienaganną figurę w mediach społecznościowych. Obie panie pojawiły się na gali Kobieta Roku Glamour w wyjątkowo krótkich sukienkach, wzbudzając ogromne zainteresowanie i odwracając uwagę od innych znanych twarzy, w tym Roxie Węgiel czy Blanki Stajkow.

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Wydarzenie przyciągnęło wiele znanych osobistości. Oprócz Anastazji Kuś i jej matki oraz wspomnianych wokalistek, w Zamku Ujazdowskim bawiły się m.in. Julia Wieniawa, Małgorzata Socha, Justyna Steczkowska, Joanna Koroniewska, a także Jessica Mercedes czy Anna Wendzikowska. Nie zabrakło też Katarzyny Zillmann, której towarzyszyła Janja Lesar. Podczas gali wręczono statuetki Kobieta Roku Glamour 2026 w sześciu dziedzinach. W kategorii Misja triumfowała podróżniczka Marzena Figiel-Strzała, za Styl doceniono Inez Lis. Nagroda w kategorii Popkultura powędrowała do Roxie Węgiel, a tytuł Gen Z Power otrzymała Lila Janowska. Ikoną okrzyknięto Izabelę Kunę, natomiast Mężczyzną Roku został Bartłomiej "Foka" Kubkowski.

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