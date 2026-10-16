Anastazja Kuś i jej matka w niesamowicie krótkich sukienkach. Odwróciły uwagę od Roxie i Blanki

Bartosz Olszewski
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2026-10-16 11:12

Anastazja Kuś i jej mama, Alicja, to stałe bywalczynie nie tylko sportowych aren, ale i wydarzeń show-biznesowych. Nie mogło ich zabraknąć na uroczystości Kobieta Roku Glamour 2026. Obie panie postawiły na tak odważne mini, że trudno było oderwać od nich wzrok. Wśród zaproszonych gości znalazły się również takie gwiazdy jak Roksana Węgiel czy Blanka.

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Anastazja Kuś przeżywa obecnie wspaniałe chwile. 19-letnia sprinterka może pochwalić się zdobyciem młodzieżowego mistrzostwa świata w biegu na 400 metrów. Świetnie spisała się również na seniorskich mistrzostwach Europy w Birmingham. Sukcesy sportowe idą w parze z udanym życiem prywatnym – w październiku lekkoatletka zaczęła studia w Akademii Leona Koźmińskiego, jednej z czołowych uczelni niepublicznych w kraju. Mistrzyni jest też częstym gościem imprez branżowych. Najczęściej towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która chętnie eksponuje swoją nienaganną figurę w mediach społecznościowych. Obie panie pojawiły się na gali Kobieta Roku Glamour w wyjątkowo krótkich sukienkach, wzbudzając ogromne zainteresowanie i odwracając uwagę od innych znanych twarzy, w tym Roxie Węgiel czy Blanki Stajkow.

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Wydarzenie przyciągnęło wiele znanych osobistości. Oprócz Anastazji Kuś i jej matki oraz wspomnianych wokalistek, w Zamku Ujazdowskim bawiły się m.in. Julia Wieniawa, Małgorzata Socha, Justyna Steczkowska, Joanna Koroniewska, a także Jessica Mercedes czy Anna Wendzikowska. Nie zabrakło też Katarzyny Zillmann, której towarzyszyła Janja Lesar. Podczas gali wręczono statuetki Kobieta Roku Glamour 2026 w sześciu dziedzinach. W kategorii Misja triumfowała podróżniczka Marzena Figiel-Strzała, za Styl doceniono Inez Lis. Nagroda w kategorii Popkultura powędrowała do Roxie Węgiel, a tytuł Gen Z Power otrzymała Lila Janowska. Ikoną okrzyknięto Izabelę Kunę, natomiast Mężczyzną Roku został Bartłomiej "Foka" Kubkowski.

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