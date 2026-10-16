Zatrzymanie 16-latki w powiecie krakowskim. Opublikowała w internecie niebezpieczne nagranie

Policjanci z Zielonek ustalili autorkę nagrania

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Zielonkach podjęli działania, które pozwoliły na ustalenie tożsamości i zatrzymanie 16-letniej dziewczyny. Młoda mieszkanka powiatu krakowskiego 9 października 2026 roku zamieściła na popularnej platformie internetowej film przedstawiający niebezpieczną sytuację. Nagranie zostało opatrzone podpisem wskazującym konkretne miejsce, w którym mogłoby dojść do zagrożenia. Materiał ten nawiązywał do licznych incydentów, jakie w ostatnim czasie były odnotowywane w placówkach oświatowych.

Zarzuty dla nastolatki i sprawa w sądzie rodzinnym

Zatrzymana 16-latka trafiła do policjantów z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Tam młoda kobieta usłyszała dwa zarzuty za popełnienie czynów karalnych z artykułu 224a paragraf 1 oraz artykułu 256 paragraf 1a Kodeksu karnego. Według ustaleń śledczych, publikacja filmu miała na celu wywołanie przekonania o istnieniu zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów jednej ze szkół w powiecie krakowskim. O przyszłości nastolatki zadecyduje teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Brak anonimowości w internecie i konsekwencje prawne

Opisywane zdarzenie pokazuje problem publikowania w sieci materiałów, które mogą zachęcać do ryzykownych zachowań lub zagrażać bezpieczeństwu innych osób. Policjanci zwracają uwagę, że młodzi użytkownicy mediów społecznościowych w pogoni za polubieniami często zapominają o realnych konsekwencjach swoich czynów. Umieszczenie filmu w internecie nie zapewnia autorowi anonimowości, ponieważ każda aktywność w sieci pozostawia cyfrowe ślady. Funkcjonariusze przypominają, że przed udostępnieniem jakiegokolwiek materiału należy zastanowić się, czy nie narusza on prawa i nie wyrządza nikomu krzywdy.

Źródło: Policja.pl