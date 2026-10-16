Oszustwo na inwestycję na Bemowie. Zatrzymanie 18-latki i 19-latka

Wyłudzenie ponad 50 tysięcy złotych od seniorki

Zdarzenie miało swój początek w rozmowie telefonicznej, podczas której osoba podająca się za doradcę inwestycyjnego skontaktowała się z 77-letnią kobietą. Oszust przekazywał jej kolejne instrukcje, starając się zdobyć zaufanie i przekonać seniorkę do przekazania posiadanych oszczędności. Kobieta uwierzyła w przedstawioną wersję wydarzeń i jeszcze tego samego dnia oddała ponad 53 000 zł osobie, która pojawiła się w jej miejscu zamieszkania. Zaraz po przejęciu gotówki 18-latka odeszła spod domu poszkodowanej.

Zatrzymanie 19-latka na gorącym uczynku

Niedługo po pierwszej wizycie pod drzwiami seniorki pojawił się 19-latek, który miał odebrać od kobiety kolejną kwotę przeznaczoną na rzekome inwestycje. Tym razem sprawcy zamierzali wyłudzić od 77-latki 37 000 zł, jednak na miejscu czekali już na nich policjanci z Nowego Bemowa. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy na gorącym uczynku w momencie próby przejęcia pieniędzy. Dalsze działania operacyjne prowadzone przez śledczych pozwoliły na ustalenie tożsamości i zatrzymanie 18-latki powiązanej z wcześniejszym etapem oszustwa.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Po zebraniu i przeanalizowaniu materiału dowodowego podejrzana usłyszała zarzut dotyczący oszustwa, natomiast 19-latek odpowie za usiłowanie dokonania tego przestępstwa. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie skierowała do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obojga młodych ludzi na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny zatrzymanym może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl