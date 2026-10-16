Pomoc dla dziecka w Rudzie Śląskiej. Policjanci interweniowali w sprawie 1,5-rocznej dziewczynki

Zgłoszenie o problemach z oddychaniem u dziecka

Wieczorem 15 października 2026 roku do policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji V w Rudzie Śląskiej podszedł mężczyzna potrzebujący pomocy. Poinformował on funkcjonariuszy, że jego 1,5-roczna córka dusi się i wymaga natychmiastowego wsparcia. Sytuacja została oceniona jako bardzo poważna, a każda chwila mogła mieć istotne znaczenie dla zdrowia dziewczynki. Mundurowi bezzwłocznie podjęli działania, aby pomóc dziecku znajdującemu się w stanie zagrożenia.

Policjanci udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy

Działania ratunkowe przeprowadzili sierżant sztabowy Daniel Skabek oraz sierżant Daniel Poloczek. Pierwszy z wymienionych funkcjonariuszy posiada uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, co pozwoliło na sprawne wykorzystanie posiadanej wiedzy. Sierżant sztabowy podjął niezbędne czynności ratunkowe, a następnie zabezpieczył 1,5-roczne dziecko. Przez cały czas do momentu przybycia służb medycznych mundurowi monitorowali stan zdrowia dziewczynki.

Przekazanie 1,5-rocznej dziewczynki pod opiekę medyczną

Gdy na miejsce dotarli ratownicy medyczni, przytomna dziewczynka została przekazana pod ich profesjonalną opiekę. Zespół ratownictwa medycznego przejął dalsze działania polegające na ocenie stanu zdrowia oraz udzieleniu pomocy medycznej. Opisana sytuacja pokazuje, jak istotne w policyjnej służbie są opanowanie oraz dodatkowe kwalifikacje ratownicze. Postawa funkcjonariuszy z Rudy Śląskiej potwierdza gotowość mundurowych do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie ludzkie życie może być zagrożone.

Źródło: Policja.pl