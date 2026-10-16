Startuje ekstraklasa siatkarzy. Prezes Popko przewiduje niespodzianki

Polska liga wciąż się rozwija

Polska liga uchodzi za jedną z najsilniejszych na świecie. Prezes Polskiej Ligi Siatkówki uważa jednak, że organizacja wciąż ma przed sobą wiele wyzwań. Artur Popko wskazał między innymi na szkolenie młodzieży, rozwój klubów i akademii, a także poprawę frekwencji oraz oprawy spotkań.

Niedawny sukces reprezentacji Polski, która obroniła tytuł mistrzów Europy, dodatkowo napędza zainteresowanie. Aż 14 zawodników ze zwycięskiej kadry trenera Nikoli Grbicia pojawi się na ligowych parkietach. Jednym z nich jest Tomasz Fornal, wracający z ligi tureckiej.

"Tomasz na pewno jest osobowością i bardzo ciekawą postacią. Jego powrót, podobnie jak powrót Aleksandra Śliwki czy przyjście do Polski włoskiego reprezentanta Yuria Romano, świadczy o tym, że zaczyna się u nas wielkie granie" - zaznaczył działacz.

Z rozgrywek z powodu problemów finansowych wycofał się JSW Jastrzębski Węgiel. Będzie to pierwszy sezon od 1997 roku bez udziału tego utytułowanego klubu. Artur Popko przyznał, że trudności wynikają z sytuacji ekonomicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Prezes PLS spodziewa się zaciętej walki o tytuł, wskazując na dominację wielkiej czwórki. Zwrócił jednak uwagę, że nie ma obecnie oczywistego kandydata do opuszczenia ligi. Sezon wystartuje w piątek meczem beniaminka, GKS Katowice, z obrońcą tytułu, Aluronem CMC Wartą Zawiercie.