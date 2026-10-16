Kradzieże paliwa w Bytomiu. Policjanci zatrzymali czterech podejrzanych

Zatrzymanie sprawców kradzieży paliwa w Bytomiu

Policjanci z bytomskiej trójki od dłuższego czasu zajmowali się sprawą kradzieży, do których dochodziło na stacjach paliw w mieście. W wyniku prowadzonych czynności 23 września 2026 roku kryminalni zatrzymali trzech podejrzanych, którymi okazali się 20-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 31 i 36 lat. Z ustaleń mundurowych wynika, że grupa działała wspólnie i w porozumieniu, tankując paliwo i odjeżdżając bez uiszczenia opłaty. Według zgromadzonych informacji osoby te dokonały nie mniej niż 20 takich kradzieży w różnych miejscowościach województwa śląskiego.

Poszukiwany 28-latek zatrzymany przez kryminalnych

Dalsze działania policjantów doprowadziły do ujęcia kolejnego podejrzanego, który został zatrzymany wieczorem 14 października 2026 roku. Jest nim 28-letni mieszkaniec Bytomia, który oprócz udziału w kradzieżach paliwa był poszukiwany do odbycia kary. Mężczyzna figurował w systemach jako osoba poszukiwana trzema listami gończymi wydanymi przez sądy w Bytomiu, Czeladzi oraz Tarnowskich Górach. Dodatkowo podstawy do jego zatrzymania wydały prokuratury rejonowe w Opolu i Tarnowskich Górach. Zgodnie z decyzją sądu 28-latek trafił już do aresztu śledczego, gdzie spędzi 11 miesięcy.

Skradzione tablice rejestracyjne i dowody kradzieży

Podejrzani stosowali metodę, która miała utrudnić funkcjonariuszom ich identyfikację po odjeździe ze stacji paliw. Wykorzystywali w tym celu tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży, które montowali na swoich pojazdach. Podczas przeszukania samochodów należących do zatrzymanych osób policjanci odnaleźli kilka kompletów takich tablic, a także kanistry i wężyki. Wszystkie te przedmioty zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Policjanci analizują teraz inne zdarzenia, do których dochodziło w regionie, aby sprawdzić, czy zatrzymani mają z nimi związek.

Zastosowane środki zapobiegawcze i zarzuty karne

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty na podstawie artykułu 306c § 2 kodeksu karnego. Dotyczy on posługiwania się tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do pojazdu lub pochodzącymi z kradzieży. Prokurator zdecydował o objęciu 20-latki oraz mężczyzn w wieku 31 i 36 lat dozorem Policji. Funkcjonariusze podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają przedstawienia sprawcom dalszych zarzutów w przyszłości. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności serii kradzieży.

Źródło: Policja.pl