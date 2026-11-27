Wspólny start ugrupowań rządzących pod szyldem Koalicji 15 Października dałby im 41,6 procent poparcia oraz 241 mandatów w Sejmie, co gwarantuje samodzielną większość.

Notowania Prawa i Sprawiedliwości spadły o 4,1 punktu procentowego do poziomu 15,4 procent, co stanowi jeden z najsłabszych rezultatów tej partii od lat.

Po prawej stronie sceny politycznej postępuje rozdrobnienie, a Konfederacja z wynikiem 14,5 procent niemal dogoniła PiS.

Badanie pracowni United Surveys zrealizowane dla Wirtualnej Polski sprawdza wariant, w którym ugrupowania tworzące obecny rząd wystawiają jedną listę wyborczą. W takim układzie Koalicja 15 Października mogłaby liczyć na 41,6 procent głosów, czyli o ponad 2 punkty procentowe więcej niż przed miesiącem.

Według wyliczeń opartych na kalkulatorze profesora Jarosława Flisa takie poparcie przekłada się na 241 mandatów poselskich dla obozu Donalda Tuska. Daje to rządzącym bezpieczną większość bezwzględną i pozwala na samodzielne sprawowanie władzy.

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Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie. Konfederacja tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego

W tym samym zestawieniu ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zaliczyło jeden z najniższych wyników od lat. W porównaniu z październikiem poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło o 4,1 punktu procentowego do 15,4 procent.

Formacja ta ma już minimalną przewagę nad kolejnym ugrupowaniem. Kierowana przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka Konfederacja uzyskała w sondażu 14,5 procent głosów, zmniejszając dystans do PiS niemal do granicy błędu statystycznego.

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Grzegorz Braun i Mateusz Morawiecki z własnymi partiami w Sejmie. Podział mandatów na prawicy

Głosy prawicowych wyborców dzielą się w badaniu między kolejne komitety. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna osiągnęła 11,6 procent poparcia, natomiast powiązana z Mateuszem Morawieckim partia Rozwój Plus przekroczyła próg wyborczy z wynikiem 6,3 procent.

Rozbicie głosów po tej stronie sceny politycznej bezpośrednio wpływa na układ sił w parlamencie. Przy takich wynikach Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 76 posłów, Konfederacja 71, formacja Grzegorza Brauna 53, a ugrupowanie związane z Mateuszem Morawieckim 19.

Poza parlamentem znalazłaby się pozostająca poza rządem Partia Razem, która zdecydowała się na samodzielny start. Choć jej notowania lekko wzrosły, wynik na poziomie 4,4 procent oznacza miejsce pod progiem wyborczym i brak reprezentacji w Sejmie.