Opadające liście u marniejącego drzewka szczęścia sygnalizują, że okaz wymaga szybkiego wsparcia, aby odzyskać siły.

Prosta, domowy nawóz przygotowana z jednego składnika przywraca gruboszowi intensywną zieleń i pobudza go do bujnego rozrostu.

Podawanie jednej łyżeczki tej mieszanki raz w miesiącu zatrzyma proces utraty liści u rośliny.

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Grubosz traci liście. Domowa odżywka pobudzi drzewko szczęścia do wzrostu

Chociaż grubosz należy do sukulentów, w polskich domach cieszy się dużą popularnością i z czasem potrafi osiągnąć pokaźne rozmiary, przypominając prawdziwe drzewo. Roślina kojarzona z przynoszeniem obfitości oraz szczęścia stanowi efektowną ozdobę wnętrz, a przy tym nie sprawia dużych trudności w uprawie. Aby okaz szybko rósł i wytworzył gęstą koronę liści, na co dzień wystarczy zapewnić mu słoneczne stanowisko oraz właściwe podlewanie.

Zdarza się jednak, że pomimo starannej opieki drzewko szczęścia zaczyna marnieć, a jego liście żółkną, brązowieją i ostatecznie opadają. Takie objawy najprawdopodobniej oznaczają, że roślina potrzebuje dodatkowego odżywienia. Wzmocnienie okazu domowym nawozem pozwoli zahamować utratę liści i przywróci mu wigor potrzebny do dalszego rozwoju.

Przepis na nawóz do grubosza. Wystarczy jedna łyżeczka soli emskiej

Wykonanie domowego nawozu wzmacniającego drzewko szczęścia wymaga wyłącznie dwóch składników. Należy rozpuścić 1 łyżeczkę soli emskiej w 2 litrach wody i dokładnie wymieszać roztwór, aż kryształki całkowicie znikną. Tak przygotowanym płynem ostrożnie podlewa się doniczkę, pamiętając o tym, aby nie zamoczyć łodyg ani liści drzewka szczęścia.

Kurację najlepiej powtarzać raz w miesiącu. Zastosowany roztwór dostarcza gruboszowi między innymi magnezu, który pełni kluczową funkcję w procesach metabolicznych. Dzięki regularnemu stosowaniu odżywki okaz odzyska soczysty, zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście jeden po drugim.

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Codzienna pielęgnacja drzewka szczęścia. Jak doprowadzić grubosza do kwitnienia?

Prawidłowa pielęgnacja drzewka szczęścia opiera się na kilku prostych zasadach, takich jak wybór jasnego, słonecznego stanowiska oraz zapewnienie odpowiedniego ciepła. Choć sukulent radzi sobie w chłodniejszych warunkach, temperatura w jego otoczeniu nie powinna spadać poniżej 10 stopni Celsjusza. Drzewko szczęścia zakwita wraz ze wzrostem, a aby dodatkowo pobudzić ten proces, jesienią trzeba odstawić nawozy i ograniczyć podlewanie.