Szef polskiego rządu Donald Tusk bierze udział w kluczowym dla przyszłości Europy Środkowej szczycie Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczy również Austria.

Podczas obrad w Bratysławie politycy dyskutują o unijnym budżecie na lata 2028-2034, a także o problemach migracyjnych i bezpieczeństwie energetycznym.

Spotkanie stanowi polityczną próbę odbudowy relacji wewnątrz grupy V4 po czasie wewnętrznych podziałów i pokazuje, w jaki sposób Polska planuje zabiegać o swoje racje w Brukseli.

W poniedziałek, 23 listopada, premier Donald Tusk zameldował się w stolicy Słowacji na szczycie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonym o reprezentanta Austrii. Zgodnie z doniesieniami Polskiej Agencji Prasowej (PAP) rolę gospodarza wydarzenia pełni słowacki premier Robert Fico, na którego zaproszenie do Bratysławy przyjechali szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i austriacki kanclerz.

W obradach uczestniczą bezpośrednio Donald Tusk, Robert Fico, szef czeskiego rządu Andrej Babiš, premier Węgier Péter Magyar i kanclerz Austrii Christian Stocker. Harmonogram wydarzenia zakłada, że po zakończeniu głównej części rozmów oraz po wspólnej konferencji prasowej odbędzie się jeszcze oddzielne spotkanie w ścisłym gronie czterech przywódców państw V4.

Termin wizyty polskiego premiera w Bratysławie nie jest przypadkowy, ponieważ już w najbliższy czwartek w Brukseli odbędzie się szczyt przywódców Unii Europejskiej poświęcony dalszemu wspieraniu Ukrainy i przyszłym finansom wspólnoty. Wypracowane na Słowacji wnioski mogą bezpośrednio przełożyć się na postawę poszczególnych rządów w trakcie unijnych negocjacji.

Budżet UE na lata 2028-2034. O jakie pieniądze walczy Polska?

Głównym punktem agendy w stolicy Słowacji jest kształt wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Od ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie zależy to, na jakie dokładnie cele wspólnota skieruje środki finansowe w nadchodzącej siedmiolatce oraz na jakie wsparcie będą mogły liczyć poszczególne kraje członkowskie.

Z perspektywy Warszawy toczy się gra o ogromną stawkę, gdyż obecne rozmowy zdecydują o przyszłości środków na rozwój gospodarki, infrastruktury oraz innych unijnych projektów. Poszczególne stolice stoją przed trudnym zadaniem pogodzenia krajowych potrzeb inwestycyjnych z nowymi celami wspólnoty i koniecznością zwiększania nakładów na obronność.

Słowacki szczyt jest dla Donalda Tuska okazją do zbudowania koalicji przed zbliżającymi się negocjacjami w Brukseli. Wypracowanie jednolitego przekazu przez kilka krajów regionu mogłoby znacząco wzmocnić ich siłę przebicia, choć na obecnym etapie rozmów nie zapadają jeszcze żadne wiążące decyzje dotyczące ostatecznego podziału unijnych funduszy.

Nielegalna migracja i energetyka tematami szczytu w Bratysławie

Kwestie finansowe nie wyczerpują jednak agendy spotkania przywódców. Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, szefowie rządów dyskutują także o energetyce, walce z nielegalną migracją oraz o podnoszeniu konkurencyjności unijnej gospodarki.

Wymienione obszary mają fundamentalne znaczenie dla krajów Europy Środkowej, które jednocześnie stawiają czoła wyzwaniom ekonomicznym i realnym zagrożeniom dla własnego bezpieczeństwa. Mimo że interesy poszczególnych stolic bywają rozbieżne, zacieśnienie współpracy w regionie może ułatwić sformułowanie wspólnych wniosków, a udział kanclerza Christiana Stockera dowodzi, że inicjatywa wykracza poza tradycyjny format czwórki wyszehradzkiej.

Wojna w Ukrainie podzieliła V4

Obrady w Bratysławie stanowią także ważny test dla samej Grupy Wyszehradzkiej, której działalność wyraźnie wyhamowała po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Głównym źródłem kryzysu wewnątrz tego formatu były odmienne spojrzenia poszczególnych stolic na relacje z Rosją oraz na kwestię udzielania wsparcia zaatakowanemu Kijowowi.

Szansę na nowy początek i zintensyfikowanie kontaktów w ramach V4 otworzyła niedawna zmiana władzy na Węgrzech. Taki obrót spraw nie oznacza jednak automatycznego rozwiązania wszystkich dotychczasowych konfliktów, a obecny szczyt ma dać odpowiedź na pytanie, czy liderzy regionu są w stanie porozumieć się w kluczowych dla Europy kwestiach.

Gospodarzem rozmów jest Słowacja, która od 1 lipca przewodzi pracom formatu pod szyldem „V4 – Silniejsza Europa” i zamierza wykorzystać ten czas na odbudowę regionalnego sojuszu. Z punktu widzenia Donalda Tuska kluczowy test nastąpi jednak dopiero podczas czwartkowego szczytu w Brukseli, gdzie okaże się, czy słowackie konsultacje faktycznie przybliżyły państwa regionu do porozumienia w sprawach budżetu i europejskiego bezpieczeństwa.

RZĄD BUJA NBP! | Poranny Ring