Zbigniew Ziobro (56 l.) ukrywa się przed polskimi organami ścigania. Prokuratura zamierza przedstawić mu 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości z czasów, kiedy stał na czele resortu. Polityk początkowo udał się na Węgry, natomiast od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kwestię jego potencjalnego powrotu do rządu po wygranych przez PiS wyborach w 2027 roku poruszono na antenie Radia Zet w rozmowie z kandydatem tego ugrupowania na premiera Przemysławem Czarnkiem (49 l.), który uznał to za dobry pomysł i odpowiedział twierdząco: „Jeśli zdrowie pozwoli, to tak”.

Większą powściągliwość w tej sprawie zachowują pozostali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Bolesław Piecha (72 l.) ocenia: „Zbigniewowi Ziobrze były postawione pewne zarzuty, więc moim zdaniem wejście do rządu nie będzie takie proste”.

Wypowiedź Przemysława Czarnka skomentował na antenie Polsat News Mariusz Błaszczak (57 l.).

„Bądźmy ostrożni, jeżeli chodzi o stanowiska w rządzie. Na razie jesteśmy na etapie zachęcania partnerów po prawej stronie sceny politycznej do wystąpienia na wspólnej liście” – stwierdził polityk PiS.

Sprawę przeanalizował również ekspert do spraw marketingu politycznego doktor Sergiusz Trzeciak (50 l.).

„Deklaracje dotyczące Ziobry w przyszłym rządzie są korzystne dla utrzymania twardego elektoratu, ale są ryzykowne, jeśli chodzi o pozyskiwanie umiarkowanych wyborców centrowych, a ci też są dla PiS potrzebni, aby uzyskało poparcie powyżej 20 proc. Jeśli PiS utraci umiarkowany elektorat, wzrośnie poparcie dla Rozwoju Plus” – ocenia ekspert.