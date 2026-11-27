Sucha masa makowa w makowcu często wynika ze źle odsączonego lub zbyt długo gotowanego maku, a także z niedoboru tłuszczu i płynnych dodatków.

Aby nadzienie makowe było wilgotne i delikatne, dodaj do niego jeden sekretny składnik.

Ten sposób działa zarówno przy masie domowej, jak i kupnej, a produkt najlepiej dodawać, gdy masa makowa ostygnie do temperatury pokojowej.

Dlaczego masa makowa wychodzi sucha?

Przygotowanie idealnego makowca wcale nie jest takie oczywiste. Nawet jeśli korzystamy ze sprawdzonego przepisu, nadzienie może okazać się zbyt zwarte i mało wilgotne. Przyczyną tego problemu bywa źle odsączony lub zbyt długo gotowany mak, ale znaczenie mają też proporcje pozostałych składników. Mak chłonie wilgoć, a podczas pieczenia część wody dodatkowo odparowuje. Jeśli masa zawiera za mało tłuszczu i płynnych dodatków, po wyjęciu z piekarnika może być zbita i sucha. Nie pomaga również zbyt długie pieczenie ciasta. W efekcie nawet bogate w bakalie nadzienie może mieć konsystencję daleką od idealnej.

Beszamel - Jak zrobić makowiec

Dodaj do masy makowej. Makowiec będzie delikatniejszy i bardziej wilgotny

Rozwiązaniem problemu suchej masy makowej może być śmietanka kremówka o zawartości tłuszczu 30 lub 36 procent. Dodana do masy makowej poprawia jej konsystencję, sprawia, że staje się bardziej miękka i aksamitna, a przy okazji nadaje nadzieniu przyjemny, delikatny smak. Co ważne, ten sposób sprawdzi się zarówno przy domowej masie makowej, jak i gotowej, kupionej w sklepie. Nie trzeba zmieniać całego przepisu, dodawanie śmietanki najlepiej zacząć od niewielkiej ilości. Na około 500 g masy makowej dodaj jedną łyżkę śmietanki kremówki 30 proc. i dokładnie wymieszaj. Jeśli nadzienie wciąż jest zbyt gęste, dolej odrobinę więcej, stopniowo kontrolując jego konsystencję. W przypadku domowej masy śmietankę dodaj na samym końcu przygotowania, gdy mak nie jest już gorący, najlepiej, aby masa miała temperaturę pokojową. Nadzienie powinno być miękkie, wilgotne i łatwe do rozsmarowania, ale niezbyt wodniste.

Ten drobny kuchenny trik może zdecydowanie poprawić świąteczne wypieki. Dzięki niemu makowiec nie będzie się kruszył, a masa zachowa przyjemną, kremową konsystencję.

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