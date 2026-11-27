Reprezentacja Polski koszykarzy zagra wieczorem w Gliwicach z Chorwacją o awans do finałów mistrzostw świata Katar 2027. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.45. W składzie reprezentacji prowadzonej przez trenera Igora Milicicia znaleźli się kapitan Mateusz Ponitka, naturalizowany Amerykanin Jerrick Harding oraz Igor Milicić junior, który dotarł na zgrupowanie ze Stanów Zjednoczonych.

Biało-czerwoni są bardzo blisko zapewnienia sobie udziału w mistrzostwach. W grupie K Polska, Chorwacja oraz Niemcy mają bilans siedmiu zwycięstw i jednej porażki, podczas gdy czwarta w tabeli Łotwa wygrała cztery z ośmiu spotkań. Awans na mundial wywalczą trzy najlepsze drużyny z grupy.

Scenariusze awansu. Mecz Niemców z Łotwą kluczowy

Sytuacja w grupie zależy również od wyniku spotkania pomiędzy Łotwą a mistrzami świata i Europy Niemcami, które odbędzie się w piątek w Rydze. Jeśli Niemcy pokonają Łotyszy, zagwarantują awans zarówno sobie, jak i Polsce oraz Chorwacji. Taki wynik sprawi, że Łotwa, która w mistrzostwach świata w 2023 roku zajęła piąte miejsce, straci matematyczne szanse na wyprzedzenie Polski, ponieważ biało-czerwoni wygrali oba bezpośrednie mecze w pierwszej fazie eliminacji.

W przypadku triumfu gospodarzy w Rydze, Łotysze wciąż będą liczyć się w walce o awans. Przy takim rozstrzygnięciu nawet ewentualne zwycięstwo Polaków nad Chorwatami nie zapewni biało-czerwonym kwalifikacji w trwającej kolejce spotkań.

Historia występów. Polacy lepsi w bilansie z Chorwacją

Biało-czerwoni przystąpią do meczu w Gliwicach z korzystnym bilansem bezpośrednich spotkań z reprezentacją Chorwacji. Do tej pory obie drużyny grały ze sobą sześć razy, z czego Polska wygrała cztery pojedynki.

Dla reprezentacji Polski ewentualny awans oznaczałby trzeci w historii występ w finałach mistrzostw świata. W 1967 roku w turnieju w Urugwaju biało-czerwoni zajęli piąte miejsce, natomiast w 2019 roku w Chinach uplasowali się na ósmej pozycji. Reprezentacja Chorwacji ma na koncie trzy występy w mundialach, a ich największym sukcesem jest zdobycie brązowego medalu w 1994 roku.