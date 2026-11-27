Przed tygodniem na polskie terytorium spadły i wybuchły trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Do eksplozji doszło w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim, a także w Mołodyczu i Rudniku nad Sanem na Podkarpaciu. Zdarzenie nie przyniosło ofiar śmiertelnych ani rannych, ale pociski uderzyły stosunkowo blisko budynków, a huk słyszano z daleka, co wywołało strach wśród mieszkańców. Część ekspertów ocenia, że ten incydent wskazuje na potrzebę aktywniejszej reakcji Polski na obiekty, które zbliżają się do naszej przestrzeni powietrznej.

Takie podejście popiera 74-letni były prezydent Bronisław Komorowski, mieszkający w Budzie Ruskiej na Podlasiu, w sąsiedztwie granic z Litwą, Białorusią oraz rosyjskim obwodem królewieckim. Uważa on, że rosyjskie pociski należy przechwytywać jeszcze nad Ukrainą, zanim dotrą w okolice polskiej granicy. „Według mnie powinniśmy zestrzeliwać rosyjskie pociski jeszcze nad terytorium Ukrainy. Wymagałoby to oczywiście zgody Ukrainy, zgody NATO, ale to byłoby dobre rozwiązanie” – twierdzi były prezydent.

O ocenę tego scenariusza zapytano Polaków w sondażu Instytutu Badań Pollster zrealizowanym dla „Super Expressu”. Z badania wynika, że za zestrzeliwaniem rosyjskich rakiet nad ukraińskim terytorium opowiada się 53 procent respondentów, co stanowi większość ankietowanych. Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 26 procent badanych, natomiast 21 procent nie ma wyrobionego zdania. Rezultaty sondażu wskazują, że po kolejnym incydencie z udziałem rosyjskich pocisków wielu Polaków liczy na bardziej stanowcze działania wobec zagrożeń blisko granicy.

Ankietę przeprowadzono w dniach 24–25 listopada, a udział w niej wzięła próba 1006 dorosłych Polaków.