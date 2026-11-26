Sąd Okręgowy w Warszawie uchyla decyzję prezydenta stolicy

Sąd Okręgowy w Warszawie zajął się kwestią zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym po tym, jak organizator złożył odwołanie od odmowy stołecznego ratusza w sprawie przedłużenia demonstracji. Sąd uznał racje organizatora i uchylił decyzję prezydenta Warszawy, otwierając drogę do kontynuowania protestu.

W trakcie posiedzenia sędzia Anna Bonkowska-Kubek przeanalizowała między innymi argumenty urzędników dotyczące daty zgłoszenia. Choć stołeczny ratusz twierdził, że zawiadomienie wpłynęło przedwcześnie, sąd nakazał liczyć termin w odniesieniu do pierwszego dnia planowanego posiedzenia. Taki sposób kalkulacji potwierdził, że organizator dopełnił formalności w odpowiednim czasie.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek o zakazie zgromadzeń. Kiedy można go zastosować?

Z uzasadnienia wyroku wynika, że zadaniem administracji jest przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań pozwalających na pokojowe przeprowadzenie zgromadzenia. Wydanie zakazu protestu należy traktować wyłącznie jako ostateczność.

„Sąd podziela stanowisko, że najbardziej radykalne środki w postaci zakazu demonstracji można stosować tylko zupełnie wyjątkowo, a władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia” – powiedziała sędzia Bonkowska-Kubek.

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Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warszawski ratusz zablokował przedłużenie demonstracji

Stołeczni urzędnicy w środę wydali odmowę w sprawie dalszego trwania protestu pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. W rezultacie demonstracja mogła odbywać się jedynie do 29 listopada do godziny 23.59, co skłoniło organizatora do wejścia na drogę sądową.

Czwartkowe orzeczenie sądu całkowicie anulowało odmowną decyzję władz Warszawy. Skład orzekający odrzucił zarzuty urzędników o zbyt wczesnym złożeniu dokumentów i zaznaczył, że każde ograniczenie prawa do pokojowych zgromadzeń musi mieć szczególne uzasadnienie.