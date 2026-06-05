Wpis Donalda Tuska o Mai Chwalińskiej wywołał poruszenie! Rozpętał burzę

Reprezentantka Polski zagrała w czwartek 4 czerwca fenomenalne spotkanie przeciwko Dianie Sznajder. Wygrana w tym pojedynku zagwarantowała Mai Chwalińskiej historyczny awans do ścisłego finału wielkoszlemowych rozgrywek French Open na paryskich kortach. Decydujące starcie zaplanowano na sobotę 6 czerwca, a rywalką naszej rodaczki będzie kolejna Rosjanka, Mirra Andriejewa. Zawodniczka zachwyca swoją formą, zwłaszcza że przed startem paryskich zmagań plasowała się dopiero na 114. pozycji w światowym zestawieniu.

Obecny triumf zapewnił jej spektakularny awans, ponieważ w poniedziałkowym notowaniu znajdzie się na 21. lokacie. Ewentualne wywalczenie tytułu wywinduje ją na 14. miejsce, a dodatkowo w rankingu The Race obejmującym wyłącznie bieżący sezon awansuje na 10. pozycję, wyprzedzając tym samym Igę Świątek, która spadnie z 11. na 12. lokatę.

Znakomita gra młodej Polki budzi podziw nie tylko wśród naszych kibiców, ale też na łamach światowych mediów. Hiszpańska agencja EFE dostrzegła wyjątkową formę zawodniczki i przypomniała jej dotychczasowe dokonania. - Maja Chwalińska napisała stronę w historii Roland Garros. (...) Została pierwszą tenisistką, która przeszła kwalifikacje i dotarła do finału. Do tej pory wygrała tylko jeden mecz w Wielkich Szlemach. (...) Chwalińska jest bliska powtórzenia osiągnięcia Brytyjki Emmy Raducanu, która po przejściu kwalifikacji zdobyła tytuł w US Open w 2021 roku – podała agencja EFE.

Triumf odniesiony w czwartkowym pojedynku przez Maję Chwalińską wprawił polskich kibiców w doskonały nastrój. Spektakularny sukces tenisistki nie umknął uwadze szefa polskiego rządu, który złożył jej gratulacje. Na profilach społecznościowych Donalda Tuska pojawił się krótki wpis nawiązujący do sportowej walki z rosyjską przeciwniczką. - Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet! 👏🇵🇱❤️ - napisał Tusk.

Wypowiedź polityka błyskawicznie doczekała się reakcji ze strony użytkowników sieci. Pewna grupa komentujących potraktowała ten wpis humorystycznie, dołączając się do gratulacji premiera. Część osób postanowiła jednak ostro skrytykować szefa rządu za dobór słów. Punktem zapalnym okazało się sprowadzenie dorosłej, rywalizującej na najwyższym szczeblu zawodniczki do poziomu dziecięcej bohaterki z doskonale znanej "Wieczorynki".

- Serio? Pszczółka Maja? Do pana ktoś pisze »Kaczor Donald«? Premier dwudziestej gospodarki.

- Dlaczego “pszczółka maja”..? To jest dorosła kobieta. Jeśli już, to rezerwujmy zdrobnienia dla mężczyzn…🤔 spodziewamy się lepszej dyplomacji;

- Pszczółka?!?! Naprawdę tak premier polskiego rządu wyraża uznanie dla znakomitej, walecznej, nad wiek odpornej psychicznie i właśnie przechodzącej do historii polskiego (i światowego) sportu dorosłej zawodniczki?” - komentowali internauci.