Jarosław Kaczyński pozbywa się polityków. Ludzie Morawieckiego poza PiS

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-24 15:12

Ogromne zawirowania w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Politycy z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zgodzili się na podpisanie specjalnych oświadczeń lojalnościowych. W reakcji Jarosław Kaczyński poinformował o wyrzuceniu ponad 30 działaczy, choć zaplecze byłego szefa rządu jest w rzeczywistości znacznie szersze. Lider formacji nie uwzględnił w swoich wyliczeniach deputowanych do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarzystów nieposiadających oficjalnej legitymacji partyjnej.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. O kulisach rozstania prezesa PiS z grupą polityków przeczytasz na Eska.
Autor: Gadomski/Dąbrowski

Poważny kryzys wstrząsnął strukturami Prawa i Sprawiedliwości. Władze ugrupowania zażądały od swoich polityków jasnego potwierdzenia przynależności oraz podpisania specjalnych deklaracji. Ten plan zakończył się fiaskiem, ponieważ działacze zrzeszeni w stowarzyszeniu „Rozwój Plus”, stanowiący zaplecze Mateusza Morawieckiego, odmówili złożenia tak zwanych „lojalek”. Wobec takiego obrotu spraw Jarosław Kaczyński zakomunikował ostateczne rozstanie z ponad trzydziestoma politykami. Należy jednak zauważyć, że wiosną tego roku do wspomnianej inicjatywy dołączyło 45 polityków, a sam były premier potwierdzał współpracę z ponad 40 osobami. Skąd zatem bierze się ta matematyczna rozbieżność w słowach prezesa?

Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego
Galeria zdjęć 26

Grupa 45 współpracowników Mateusza Morawieckiego to nie tylko polscy parlamentarzyści, ale też europosłowie. Wśród deputowanych do PE wspierających byłego premiera są m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda oraz Piotr Müller. Jarosław Kaczyński w swoim komunikacie uwzględnił jednak wyłącznie osoby pełniące mandaty w naszym kraju, przez co celowo zmniejszył końcową liczbę wyrzuconych z formacji.

Kolejnym aspektem jest to, że lider ugrupowania pominął działaczy wchodzących w skład klubu, ale pozbawionych formalnej legitymacji. Dotyczy to Andrzeja Gut-Mostowego, Marka Jakubiaka i Agnieszki Ścigaj. Startowali z list PiS, ale nie należą do tej formacji, przez co ich usunięcie jest technicznie niemożliwe. Pozbyć się można wyłącznie oficjalnych członków politycznej struktury.

Lista polityków w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Zobacz nazwiska członków "Rozwój Plus"

  1. Iza Antos
  2. posłanka Anna Baluch
  3. poseł Ryszard Bartosik
  4. europoseł Waldemar Buda
  5. poseł Zbigniew Chmielowiec
  6. poseł Michał Cieślak
  7. posłanka Anna Cicholska
  8. poseł Janusz Cieszyński
  9. posłanka Elżbieta Duda
  10. europoseł Michał Dworczyk
  11. poseł Robert Gontarz
  12. poseł Andrzej Gut-Mostowy
  13. poseł Marcin Gwóźdź
  14. poseł Marcin Horała
  15. poseł Paweł Jabłoński
  16. poseł Marek Jakubiak
  17. poseł Fryderyk Kapinos
  18. poseł Łukasz Kmita
  19. posłanka Maria Koc
  20. poseł Wiesław Krajewski
  21. poseł Andrzej Kryj
  22. poseł Krzysztof Kubów
  23. posłanka Anna Kwiecień
  24. poseł Krzysztof Lipiec
  25. poseł Grzegorz Lorek
  26. posłanka Marzena Machałek
  27. poseł Grzegorz Macko
  28. poseł Mateusz Morawiecki
  29. europoseł Piotr Müller
  30. europoseł Daniel Obajtek, który złożył "lojalkę"
  31. posłanka Monika Pawłowska
  32. poseł Grzegorz Puda
  33. poseł Paweł Rychlik
  34. poseł Łukasz Schreiber
  35. posłanka Olga Semeniuk-Patkowska
  36. poseł Sławomir Skwarek
  37. posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka
  38. poseł Krzysztof Szczucki
  39. poseł Szymon Szynkowski vel Sęk
  40. posłanka Agnieszka Ścigaj
  41. poseł Ryszard Terlecki
  42. poseł Sylwester Tułajew
  43. poseł Włodzimierz Tomaszewski
  44. poseł Ireneusz Zyska
  45. poseł Wojciech Zubowski
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