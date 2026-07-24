Jarosław Kaczyński pozbywa się polityków. Ludzie Morawieckiego poza PiS

Poważny kryzys wstrząsnął strukturami Prawa i Sprawiedliwości. Władze ugrupowania zażądały od swoich polityków jasnego potwierdzenia przynależności oraz podpisania specjalnych deklaracji. Ten plan zakończył się fiaskiem, ponieważ działacze zrzeszeni w stowarzyszeniu „Rozwój Plus”, stanowiący zaplecze Mateusza Morawieckiego, odmówili złożenia tak zwanych „lojalek”. Wobec takiego obrotu spraw Jarosław Kaczyński zakomunikował ostateczne rozstanie z ponad trzydziestoma politykami. Należy jednak zauważyć, że wiosną tego roku do wspomnianej inicjatywy dołączyło 45 polityków, a sam były premier potwierdzał współpracę z ponad 40 osobami. Skąd zatem bierze się ta matematyczna rozbieżność w słowach prezesa?

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Grupa 45 współpracowników Mateusza Morawieckiego to nie tylko polscy parlamentarzyści, ale też europosłowie. Wśród deputowanych do PE wspierających byłego premiera są m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda oraz Piotr Müller. Jarosław Kaczyński w swoim komunikacie uwzględnił jednak wyłącznie osoby pełniące mandaty w naszym kraju, przez co celowo zmniejszył końcową liczbę wyrzuconych z formacji.

Kolejnym aspektem jest to, że lider ugrupowania pominął działaczy wchodzących w skład klubu, ale pozbawionych formalnej legitymacji. Dotyczy to Andrzeja Gut-Mostowego, Marka Jakubiaka i Agnieszki Ścigaj. Startowali z list PiS, ale nie należą do tej formacji, przez co ich usunięcie jest technicznie niemożliwe. Pozbyć się można wyłącznie oficjalnych członków politycznej struktury.

Lista polityków w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Zobacz nazwiska członków "Rozwój Plus"

Iza Antos posłanka Anna Baluch poseł Ryszard Bartosik europoseł Waldemar Buda poseł Zbigniew Chmielowiec poseł Michał Cieślak posłanka Anna Cicholska poseł Janusz Cieszyński posłanka Elżbieta Duda europoseł Michał Dworczyk poseł Robert Gontarz poseł Andrzej Gut-Mostowy poseł Marcin Gwóźdź poseł Marcin Horała poseł Paweł Jabłoński poseł Marek Jakubiak poseł Fryderyk Kapinos poseł Łukasz Kmita posłanka Maria Koc poseł Wiesław Krajewski poseł Andrzej Kryj poseł Krzysztof Kubów posłanka Anna Kwiecień poseł Krzysztof Lipiec poseł Grzegorz Lorek posłanka Marzena Machałek poseł Grzegorz Macko poseł Mateusz Morawiecki europoseł Piotr Müller europoseł Daniel Obajtek, który złożył "lojalkę" posłanka Monika Pawłowska poseł Grzegorz Puda poseł Paweł Rychlik poseł Łukasz Schreiber posłanka Olga Semeniuk-Patkowska poseł Sławomir Skwarek posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka poseł Krzysztof Szczucki poseł Szymon Szynkowski vel Sęk posłanka Agnieszka Ścigaj poseł Ryszard Terlecki poseł Sylwester Tułajew poseł Włodzimierz Tomaszewski poseł Ireneusz Zyska poseł Wojciech Zubowski