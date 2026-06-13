Nawrocki z gigantycznym prezentem dla Trumpa. Tablica waży ponad 100 kg

Karol Nawrocki w Waszyngtonie na zaproszenie Trumpa

W niedzielę 14 czerwca Karol Nawrocki weźmie udział w wyjątkowym wydarzeniu – gali UFC Freedom 250, która odbędzie się w Białym Domu. Zaproszenie nadeszło bezpośrednio od Donalda Trumpa, który tego dnia świętuje swoje urodziny. Od pewnego czasu pojawiały się nieoficjalne informacje, że polski polityk zabierze ze sobą wyjątkowy podarunek dla amerykańskiej głowy państwa w postaci spinek do mankietów z onyksem.

Tajemnica drugiego prezentu dla Donalda Trumpa ujawniona

Okazuje się jednak, że to nie jedyna niespodzianka. Jak podaje „Fakt”, Karol Nawrocki przygotował dla Donalda Trumpa jeszcze jeden, znacznie bardziej nieoczekiwany upominek. Mowa o marmurowej tablicy o białym zabarwieniu, która w przyszłości ma zostać umieszczona na nowo powstającym łuku triumfalnym w Arlington. Według ustaleń dziennika, projekt tego nietypowego prezentu, jak i sama inicjatywa budowy pomnika, zostały wcześniej uzgodnione z otoczeniem prezydenta USA. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych mają ponadto nadzieję, że inne państwa pójdą w ślady Polski i również ufundują podobne pamiątkowe elementy.

Szczegóły dotyczące wyglądu marmurowego kolosu robią wrażenie. Znajdzie się na nim anglojęzyczna dedykacja oraz wyryte zostaną nazwiska Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, upamiętniające ich wkład w odzyskanie niepodległości przez Stany Zjednoczone. Płyta ma wymiary 140 na 100 centymetrów, a jej łączna waga przekracza aż 120 kilogramów. Dziennikarze „Faktu” donoszą również, że Donald Trump otrzyma od Karola Nawrockiego zmniejszoną wersję tej pamiątkowej tablicy.

Polityczne rozmowy przy okazji urodzin przywódcy USA

Niedawno Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta, potwierdził, że nadchodzące spotkanie z Donaldem Trumpem będzie okazją do omówienia kluczowych kwestii. Rozmowy Karola Nawrockiego z prezydentem USA skupią się na polskim bezpieczeństwie, wzajemnych relacjach oraz na współdziałaniu w obszarze gospodarki i energetyki. Minister zaznaczył, że priorytetem dla Polski pozostaje dialog na temat obronności i stacjonowania żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Dodał też, że poruszony zostanie temat stałego rozmieszczenia sił zbrojnych USA na polskim terytorium.

Marcin Przydacz podkreślił ponadto, że uroczystości w Waszyngtonie z okazji urodzin Donalda Trumpa stanowią ważny etap w pogłębianiu zarówno kontaktów dyplomatycznych między Polską a USA, jak i prywatnych relacji między oboma prezydentami.