Przygotowania gabinetu Donalda Tuska na żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych

Prace na najwyższych szczeblach nabierają przyspieszenia, Donald Tusk zapowiedział szybkie posiedzenie rządu. Szef gabinetu zwołał na wtorek obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego w odpowiedzi na zapowiedzi powiększenia sojuszniczego kontyngentu nad Wisłą.

Z inicjatywy Władysława Kosiniaka-Kamysza specjalna grupa robocza przeanalizuje najpilniejsze kwestie finansowania, niezbędnej infrastruktury oraz pełnego zaplecza logistycznego dla nowo przybyłych żołnierzy.

Tusk podkreślał jednoznacznie, że państwo musi być pod każdym względem „konkretnie, precyzyjnie przygotowana” na realizację ważnych deklaracji usłyszanych niedawno przez Karola Nawrockiego. Sam szef MON skomentował bieżące działania w przestrzeni internetowej. „Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami” – zakomunikował na portalu X.

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Szczegóły negocjacji Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w USA

Równolegle do intensywnych prac gabinetu w Warszawie, głowa państwa wyrusza w podróż za ocean. Karol Nawrocki udaje się do Waszyngtonu formalnie z powodu zaproszenia od amerykańskiego przywódcy na galę mieszanych sztuk walki. Prawdziwym powodem tej głośnej wizyty są jednak niezwykle istotne negocjacje polityczne na absolutnie najwyższym szczeblu władzy.

Marcin Przydacz z prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział poruszenie najważniejszych kwestii dwustronnych. Politycy omówią zagadnienia związane z ekonomią oraz rynkiem energetycznym, jednak to sprawy obronności wysuną się na pierwsze miejsce. Kluczowym elementem waszyngtońskich negocjacji ma być zatwierdzenie stałego stacjonowania amerykańskich jednostek na naszym terytorium. Wyjazd ten skomentował premier Donald Tusk, licząc na skuteczne przypomnienie o wcześniejszych obietnicach gospodarza Białego Domu. Premier zażartował jednocześnie, sugerując, aby pasjonujący się na co dzień pięściarstwem prezydent „nie dał się zaciągnąć do klatki”.

Dyskurs o wzmocnieniu zagranicznego garnizonu toczył się już wcześniej, lecz dopiero w ostatnich dniach nabrał konkretnych wymiarów. Impulsem do działania stała się bezkompromisowa deklaracja sformułowana osobiście przez amerykańskiego przywódcę. To właśnie słowa Donalda Trumpa zainicjowały błyskawiczną reakcję najważniejszych instytucji państwowych po obu stronach sceny politycznej.

Warto przypomnieć obietnicę przysłania nad Wisłę dodatkowych pięciu tysięcy mundurowych, przy której Donald Trump zaznaczył znakomite stosunki z Karolem Nawrockim. Amerykańska gwarancja pojawiła się w kluczowym momencie, ostatecznie kończąc okres rosnących obaw w naszym regionie. Z wcześniejszych przecieków medialnych wynikało bowiem wyraźnie, że Pentagon poważnie rozważa wstrzymanie rotacji obejmującej cztery tysiące wojskowych.